Versteckte Kamera hilft Pensionsbetreiber

Sebastian Wenger schreibt eine Anzeige nach der anderen. Denn es gibt in diesen Tagen gleich viermal Anlass dazu. Bei mindestens 20 Schmierereien an Hauswänden auf der Jakobstraße war auch eins seiner Gebäude betroffen. Auf der Hotherstraße randalierte ein unter Drogen stehender Mann und demolierte eine Brandmeldeanlage. In seiner Pension auf der Uferstraße gab es einen Mietbetrug samt Verwüstung eines Zimmers. Und in der Nacht zum Montag stahl ein junger Mann eine Kamera der Pensionshof-Videoüberwachung.

Der Pensionsbesitzer startete vor einem Jahr ein „Gremium für Aktivitäten gegen Kriminalität“, kurz Sicherheitsstammtisch. Seitdem treffen sich bei ihm Vertreter von Tourismusverein, Aktionsring Handel, Banken und Gastronomie sowie vom Allgemeinen Unternehmerverband. Der Leiter des Görlitzer Polizeireviers ist als beratender Gast dabei. „Und schön wäre es, wenn sich auch noch jemand aus dem Handwerk beteiligen würde“, überlegt Wenger.

Grund der Treffen sind seine Beobachtungen der Entwicklung der grenznahen Kriminalität: „Es wird immer schlimmer.“ Dagegen gäbe es zwei Wege: Erstens private Sicherheitstechnik, was mancher Geschäftsmann längst mit dem Einbau höherwertiger Schließanlagen beherzigt. Als zweiter Weg gilt der Notruf bei der Polizei schon beim kleinsten Verdacht. Sebastian Wenger reicht das nicht. Der Kleinkriminalität werde man so kaum Herr. Er spricht von „bandenmäßig organisierter Massenkriminalität“. Dagegen vorzugehen, will er im Verbund mit anderen Betroffenen deutlich fordern. Nicht alles, was Sebastian Wenger plante, ging auf. Ein Beispiel: Als ein Ziel des Stammtisches gilt die Prävention. Organisiert wurde ein Treffen mit Beamten des Landeskriminalamtes. „Während es beim Aktionskreis reges Interesse gab, blieb beim Tourismusverein der Vorstand unter sich“, ärgert sich Wenger.

Sein Stammtisch setzt vor allem auf stärkere Videoüberwachung. Dass für deren Ausweitung im öffentlichen Raum jetzt auf Bundesebene eine Änderung des Datenschutzgesetzes vorbereitet wird, sei auch auf lokale Bemühungen zurückzuführen: „Zuletzt hatten sich Landrat Bernd Lange und der Görlitzer Landtagsabgeordnete Octavian Ursu für eine stärkere Überwachung an Grenzübergängen sowie auf Straßen und Plätzen ausgesprochen. Das verdient einen ausdrücklichen Dank“, betont Sebastian Wenger. In Essen hat er die jüngste Sicherheitsmesse besucht. „Auch dort liegt der Schwerpunkt auf Kameraüberwachung“, erkennt er und gewann einen Vertreter der mit der sächsischen Polizei zusammenarbeitenden Videofirma Securiton für den Besuch eines der nächsten Sicherheitsstammtische. „Die entwickeln eine Videoüberwachung, die dem Datenschutz gerecht wird, indem sie punktgenau bestimmte Bereiche verpixeln kann.“ Auch eine vom „Düsseldorfer Kreis“ erarbeitete Checkliste zur Überwachung öffentlich zugänglicher Privaträume wird der Stammtisch demnächst auf mögliche ostsächsische Anpassungen prüfen.

Vorantreiben möchte der Stammtisch die Kooperation mit örtlichen Sicherheitsfirmen. „Wir planen eine gemeinsame Informationsveranstaltung, wo die Firmen den neusten Stand einbaubarer Sicherheitstechnik vorstellen und auch über die Möglichkeit berichten, dass es bei der Erhöhung von Einbruchssicherheit auch für Privatpersonen Fördergeld geben kann“, sagt Sebastian Wenger. An die Landes- und Bundespolitik dagegen richten sich seine Forderungen, auf grenzüberschreitenden Straßen nicht nur Kennzeichen in Fahndung stehender Autos zu scannen, sondern alle. „Denn zwischen Ausführung und Feststellung eines Diebstahls vergehen manchmal viele Stunden, da wäre es gut zu wissen, wann und wo das betreffende Fahrzeug unterwegs registriert wurde.“ Zudem solle sich der Staat stärker dafür einsetzen, Drogen-Beschaffungskriminalität einzudämmen. „Dazu braucht es mehr Drogenentzugsplätze auch in den Gefängnissen.“

Weitere Hinweise und Ideen seien erwünscht: „Jede Mail, die uns dazu erreicht, werden wir mit beim nächsten Sicherheitsstammtisch Mitte Februar besprechen“, sagt Wenger. Bis dahin ist sicher auch der Dieb gefasst, der eine der Pensions-Videokameras stahl: „Der erwischte ein altes Gerät. Längst haben wir auf neue, hoch auflösende und versteckt angebrachte Kameras umgestellt, die dank Infrarot-Technik auch nachts Bilder liefern.“ Anhand solcher Aufnahmen ist der Dieb bereits identifiziert. Denn die Bilder sind so, wie sich Sebastian Wenger auch seinen Sicherheitsstammtisch wünscht: Klar und deutlich.

