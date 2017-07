Versteckspiel mit der Polizei

VW stößt mit Pferd zusammen Königswartha. Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Mittwochmorgen auf der Kamenzer Straße in Eutrich ereignet. Gegen 4.50 Uhr kollidierte hier ein VW-Golf mit einem ausgebüxten Pferd. Der 31-jährige Fahrer hatte das freilaufende Tier im Morgengrauen bemerkt und versuchte auszuweichen. Das gelang jedoch nicht. Die Kollision ging für Mensch und Tier glimpflich aus. Am Golf entstand Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Diebe richten hohen Schaden an Kubschütz. Beute im Wert von 7.500 Euro haben Diebe in einer Firma in Kubschütz gemacht. Außerdem richteten sie 5.000 Euro Schaden an. Offenbar in der Nacht zu Dienstag bauten sie von fünf auf dem Gelände stehenden Kleintransportern die Rußpartikelfilter aus. Der hohe Schaden resultiert aus einer unsachgemäßen Vorgehensweise, so die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brand bei Dacharbeiten Hochkirch Bei Bauarbeiten in Meschwitz (Gemeinde Hochkirch) ist am Dienstag Feuer ausgebrochen. Der Brand entzündete sich am Nachmittag unter dem Dach eines Wohnhauses. Die Feuerwehren der umliegenden Orte brachten die Situation rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Radfahrer gestorben Liebegast. In Liebegast ist Dienstagnachmittag ein Radfahrer gestorben. Der 82-Jährige fiel in der Eintrachtstraße von seinem Rad. Ein Arzt stellte eine natürliche Todesursache fest.