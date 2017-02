Gut zu wissen Verstärkung in der Praxis am Markt Die Praxis von Dr. Brigitte Waberzek hat personellen Zuwachs bekommen. Damit ist der Standort gesichert.

Dr. Leanthe Braunert (Foto) und Dr. Thomas Edelmann haben mit Dr. Brigitte Waberzek eine überörtliche Praxisgemeinschaft gebildet. Die beiden Ärzte sind nun abwechselnd in der Praxis am Markt anzutreffen. Mit der personellen Unterstützung kann die Versorgungsstruktur für die Patienten mit Tumor- und Bluterkrankungen ausgebaut werden.

Dr. Thomas Edelmann ist der neue Arzt in der Praxis von Dr. Brigitte Waberzek.

Der Terminkalender in der Praxis von Dr. Brigitte Waberzek ist ständig proppenvoll. Die Lungenärztin behandelt auch Patienten mit bösartigen Organ- und Blutkrankheiten und bietet ambulante Chemotherapien an. Doch allein schafft die Ärztin es nicht mehr, die große Nachfrage abzudecken.

Deshalb sprach die Ärztin Dr. Leanthe Braunert und Dr. Thomas Edelmann, die eine Praxis in Schkeuditz haben, an, ob sie gemeinsam den Standort am Markt in Hartha sichern, die Lungenärztin unterstützen wollen.

Thomas Edelmann kannte die Praxis bereits, da er, wenn nötig, die Vertretung von Dr. Waberzek übernahm. „Seit dem 1. Januar haben wir die kassenärztliche Genehmigung für die überörtliche Gemeinschaftspraxis“, sagte Dr. Thomas Edelmann. Mit der personellen Unterstützung könnte die Versorgungsstruktur für die Patienten mit Tumor- und Bluterkrankungen ausgebaut werden. Beide Ärzte aus Schkeuditz sind Fachärzte für Innere Medizin. Ihr Schwerpunkt liegt in der Hämatologie/Onkologie. Das heißt, sie behandeln bösartige Organerkrankungen wie zum Beispiel Brust-, Darm- und Lungenkrebs sowie Bluterkrankungen.

Auch wenn es um blutbildende Erkrankungen wie Gerinnungsstörungen geht, sind die Ärzte am Markt Fachleute. „Die Therapie für die Krebspatienten soll künftig umfassender werden. Die Behandlungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig“, sagte Thomas Edelmann. Die herkömmliche Chemotherapie wird zunehmend durch zielgerichtete Therapien gegen Tumorzellstrukturen und immunologische Therapien ersetzt. Es gehe den Ärzten darum, Stück für Stück das Spektrum der Praxis zu erweitern. Die Praxis bleibt in den bisherigen Räumen.

„Für die Patienten ist es wichtig, dass sie weiterhin am Standort versorgt werden, und wir das Therapieangebot erweitern“, sagte Thomas Edelmann. Er und Dr. Leanthe Braunert seien künftig zusätzlich zu Dr. Brigitte Waberzek abwechselnd in der Praxis tätig. Ein Großteil der Patienten würde von ihren Hausärzten überwiesen, um Erkrankungen der Blutbildung oder Tumorerkrankungen auszuschließen.

„Unsere Vision ist es, die Versorgungsstruktur in Hartha und Umgebung von Patienten mit Tumorerkrankungen langfristig zu sichern. Die heutigen Therapien ermöglichen es, viele Patienten, auch mit bösartigen Erkrankungen, ambulant zu behandeln“, so Thomas Edelmann.

Er studierte von 1990 bis 1997 Humanmedizin und promovierte 1997. Im Jahr 2004 erhielt er die Anerkennung als Facharzt für Innere Medizin. 2005 und 2011 legte er das Examen European Society for Medical Oncilogy ab. Er ist Mitglied in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Gesellschaften, die sich mit Krebserkrankungen beschäftigen und Erfahrungen austauschen.

Seit 2006 hat er gemeinsam mit Dr. Leanthe Braunert die Praxis in Schkeuditz. Sie erhielt im Jahr 2000 ihre Approbation als Ärztin und wurde 2007 Fachärztin für Innere Medizin. Zwei Jahre später schrieb sie ihre Dissertation zum Thema Stammzellentransplantation. Auch Dr. Leanthe Braunert in verschiedenen Gesellschaften Mitglied.

