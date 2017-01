Verstärkung für die Lokalredaktion Das Smartphone ersetzt bei der Jugend die Printmedien. Mit einem neuen Projekt will die Sächsische Zeitung dem entgegenwirken – in Kamenz.

Die Jugendredaktion in Kamenz mit Michael Tischer, Linda Hommel und Fabian Kuhne ist noch relativ klein, aber sehr engagiert. Sie freut sich über weitere Jungjournalisten. © René Plaul

Was liest die Generation Smartphone gern? Mit dieser Frage setzt sich auch momentan die Sächsische Zeitung auseinander. Um die jungen Leute für eine Zeitung begeistern zu können, benötigt es Artikel, deren Themenschwerpunkt bei der gewünschten Zielgruppe ankommt. Dies ist vor allem bei Teenagern gar nicht so einfach.

Die Lokalredaktion Kamenz setzt deshalb nun auch auf Jugendredakteure. Wir Jugendredakteure haben es uns zur Aufgabe gemacht, Trends und Themen für die Teenager zu erfassen und diese in Artikeln weiterzugeben. Alle Mitglieder der Jugendredaktion verbinden zwei Dinge miteinander: Erstens lesen wir alle gern die SZ und zweitens wollen wir etwas verändern; etwas dazu beitragen, dass die SZ jünger und interessanter für Jugendliche wird.

Dieser Weg wird nicht leicht sein. Dennoch möchten wir es versuchen. Um uns dabei zu unterstützen und noch mehr über den Journalismus beizubringen, betreut uns die SZ-Redakteurin Nicole Preuß. Gemeinsam reden wir über die SZ. Wir planen unsere Artikel und machen Vorschläge, wie man dieses und jenes verbessern könnte. Eine solch fantastische Möglichkeit bietet nicht jede Zeitung. Zu der ganzen Praxis, die wir zusammen planen und in die Tat umsetzen, muss aber auch die Theorie einen festen Platz bei unseren Treffen haben. Jeden Monat lernen wir etwas Neues über den Journalismus kennen. Themen, wie beispielsweise Recherche und Ideenfindung waren bisher in der Theorie behandelt worden. Dieser Mix zwischen Theorie und Praxis kommt gut an.

Auch eigene Projekte nimmt die SZ-Jugendredaktion in Angriff. „Instagram“ heißt unsere neue Herausforderung. Mehr dazu ist in einem separaten Artikel zu erfahren. Doch wer sind die kreativen Köpfe in der SZ-Jugendredaktion eigentlich?

Linda Hommel ist 15, Schülerin an der Oberschule Elstra und im Haselbachtal, Ortsteil Häslich zu Hause. Sie liest und tanzt gern. Linda machte bereits ihr Praktikum bei der SZ und blieb ihr danach auch als Jugendredakteurin treu.

Fabian Kuhne, ebenfalls 15 Jahre alt, ist Schüler einer zehnten Klasse am Phillip-Melanchthon-Gymnasium in Bautzen. Kamenz ist seine Heimat. Das Cello begeistert ihn sehr. Bereits seit acht Jahren ist es sein Hobby. Auch redaktionelle Erfahrungen bringt er mit: Fabian ist Redakteur der Schülerzeitung SchwartzDruck. Zusammen mit Michael Tischer nahm er 2016 auch an dem Projekt „Schüler-SZ“ der Sächsischen Zeitung unter dem Motto „Heimat, was wird aus dir?“ teil.

Der jüngste im Team bin ich selbst, Michael Tischer, 15 Jahre, aus Oberlichtenau. Ich bin Schüler einer neunten Klasse am Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium in Großröhrsdorf. In die Jugendredaktion kann ich technisches Know-how mit einbringen. Ich hatte zudem in den vergangenen Jahren Blogs in den Bereichen „How-to-blog“ und Online-Marketing. Als ich die Arbeit in einer Redaktion näher kennenlernte, entschied ich mich für die Tätigkeit als Jugendredakteur bei der SZ. Mein Praktikum werde ich deshalb auch bei der SZ absolvieren.

Wir als SZ-Jugendredaktion sind auch an Input der Teenager interessiert. Was bewegt euch? Über was wollt ihr mehr erfahren? Lasst es uns wissen. Und meldet euch, wenn ihr selbst Teil der Jugendredaktion werden wollt. Wir suchen noch nach Jugendlichen, die etwas bewegen wollen.

Kontakt per E-Mail an: preuss.nicole@ddv-mediengruppe.de

zur Startseite