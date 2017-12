Verstärkung für den Stadtrat Der Chef von Bistra Bau Hartmut Horn und der Ausbilder Sven Urban rücken ins Gremium.

Das Bischofswerdaer Rathaus. Im Stadtrat gibt es jetzt zwei neue Gesichter. © Steffen Unger

Der Stadtrat von Bischofswerda bekommt Unterstützung. Der Geschäftsführer von Bistra-Bau, Hartmut Horn, wird künftig die Interessen Bischofswerdas in der CDU/FDP-Fraktion vertreten. Er übernimmt damit den Platz von Steffen Grafe, der im November verstorben ist. Der gelernte Koch und Ausbilder Sven Urban rückt für Frank Kern in die SPD-Fraktion. Der Bischofswerdaer Kern zieht nach Dresden und darf deshalb seinen Aufgaben im Stadtrat nicht mehr nachkommen. Er engagierte sich 13 Jahre lang in dem Gremium der Stadt.

Die beiden neuen Stadträte wurden in der letzten Sitzung vor Weihnachten vereidigt. Hartmut Horn ist 49 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Der Bischofswerdaer hat sich wegen seiner beruflichen Aufgaben die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Ich möchte aber für die Stadt Bischofswerda etwas Vernünftiges erringen“, sagte er bei der Vorstellung im Stadtrat. Es gehe ihm dabei um die Sache und nicht um Parteipolitik, stellte er klar. Sven Urban arbeitet im Bildungswerk der sächsischen Wirtschaft und engagiert sich ehrenamtlich als Küster, in der Diakonie Bautzen und im Zeitzeugenverein. „Die Stadt hat eine Fürsorgepflicht für die Bürger zu leisten und darauf will ich hinarbeiten“, sagt der Bischofswerdaer, der 1966 geboren ist und schon im Kreistag saß. (SZ/pre)

