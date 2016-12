Verstärkte Streifen nach Raubüberfällen in Pirna Die letzte Tat liegt knapp zwei Tage zurück. Polizei und Rathaus reagieren. Reicht das, um weitere Taten zu verhindern?

Nach dem vierten Raubüberfall in Pirna ist die Polizei in der gesamten Altstadt verstärkt unterwegs. Bewaffnete Beamte streifen auch durch die Fußgängerzonen, hier in der Schuhgasse. © Daniel Förster

Viermal schlug der Räuber in Pirnas Innenstadt zu, viermal liefen die Überfälle nach ähnlichem Muster ab: Mann betritt kurz vor Ladenschluss das Geschäft, bedroht die einzige Verkäuferin mit einer Pistole, drängt sie in den hinteren Teil des Ladens, stiehlt das Geld aus der Kasse, flüchtet zu Fuß, mal in Richtung Breite Straße, mal in Richtung Dohnaische Straße, zweimal in Richtung Busbahnhof. Viermal entkommt der Täter, auch im aktuellen Fall der erst knapp zwei Tage zurückliegt. Am Donnerstagabend betrat der Bewaffnete den „Mode-Express“ auf der Dohnaischen Straße, bedrohte die Angestellte mit einer Pistole, drängte 42-Jährige in die Personalräume, fesselte sie mit Kabelbindern, raubte bis zu 700 Euro aus der Registrierkasse und flüchtete. Alarmierte Polizisten fahndeten sofort nach dem Verbrecher, dabei setzten die Ermittler auch einen Fährtenhund ein. Die Spur zeigte zunächst in Richtung Busbahnhof, verlor sich aber unterwegs. Laut der Polizei konnte der Tatverdächtige nicht ergriffen werden.

So war es auch bei den Raubüberfällen am 20. August, 16. September und am 16. Dezember. Nach dem zweiten Fall gab es eine größere Lücke, nun wurde der Abstand kürzer. Und vor allem die beunruhigten Händler im Pirnaer Zentrum fragen sich: Wie kann ein Straftäter so dreist sein, viermal Geschäfte im selben Gebiet auszurauben? Wie kann ein Einzelner die Polizei so narren, jemand, den offenbar weder Polizeigebot in der Stadt noch belebte Fußgängerzonen abschrecken? Und wann können sich die Pirnaer wieder sicher fühlen?

David Tobias, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen und zuständig für Ostsachsen, sieht in erster Linie Stadt und Polizei in der Pflicht, kurzfristig die Präsenz zu erhöhen. Ziel dessen sollte es sein, das subjektive Sicherheitsgefühl wiederherzustellen und darüber hinaus Händler und deren Mitarbeiter zu schützen. Die Polizei hat nun umgehend reagiert: Nach dem neuerlichen Raub verstärken die Ermittler jetzt ihre Streifen im Innenstadtgebiet. Mehrere Polizeiautos standen am Freitag in verschiedenen Straßen, Fahnder beobachteten die Gegend. In den Fußgängerzonen waren unter anderem mit Maschinenpistolen ausgerüstete Polizisten unterwegs. Laut der Polizeidirektion Dresden gehen die Beamten sowohl in Uniform als auch in Zivil Streife. Gleichzeitig werden die Straftaten nun gebündelt in der Kriminalaußenstelle Pirna bearbeitet. Doch trotz der intensiven Arbeit sei laut Tobias die Kraft der Polizei begrenzt – weil die Ermittler gerade aktuell in vielen Sicherheitsfragen gefordert seien.

Daher sieht sich auch die Stadt nun stärker in der Pflicht, die Polizei zu unterstützen. Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) ordnete gestern an, dass die bereits seit Längerem operierenden Nachtstreifen ab sofort bereits täglich ab 16.45 Uhr im Einsatz sind. Diese Patrouillen, die bislang vornehmlich abends und nachts im Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen unterwegs waren, sind eine Kooperation des Pirnaer Ordnungsamtes mit einem privaten Sicherheitsdienst. Von nun an zeigen sie bis auf Weiteres Präsenz im Pirnaer Stadtzentrum. So soll gewährleistet werden, dass vor allem zu den Ladenschlusszeiten genügend Sicherheitspersonal in der Stadt ist – um einerseits den Räuber vor weiteren Taten abzuschrecken oder ihn möglicherweise auf frischer Tat zu ertappen.

Darüber hinaus sollten laut Tobias auch die Händler selbst Vorsorge treffen. Er rät den Geschäftsinhabern und Verkäufern, vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit nicht allein das Geschäft zu verlassen und auch in kleineren Läden möglichst zu zweit im Geschäft zu sein. Ob sich das in jedem Fall personell stemmen lässt, ist allerdings fraglich. Kameras und Alarmanlagen in den Läden könnten zusätzlich eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Räuber haben, seien aber kein Allheilmittel. „Trotz der technischen Hilfsmittel stellen wir eine zunehmende Gewaltbereitschaft von Straftätern fest, die uns mit tiefer Sorge erfüllt“, sagt Tobias. Der Handelsverband steht auch wegen der Überfälle in Pirna mit dem Pirnaer Citymanagement sowie Polizei und anderen Behörden in Verbindung. Zudem gibt es Beratungsangebote für Händler, wie sie ihre Sicherheitskonzepte verbessern können.

Auch die Stadt Pirna hat sich nochmals mit Citymanagerin Jana Türke abgestimmt. Sämtliche Händler sollen noch einmal die Kontaktdaten bekommen, wo sie sich im Falle eines Überfalls hinwenden oder ihre Beobachtungen schildern können. Auch soll es nochmals Tipps geben, wie sich die Händler bei einem Überfall verhalten sollten.

Unterdessen fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. Laut einer Personenbeschreibung soll er schlank sein, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, dunkelblond, mit strähnigen Haaren, zwischen 50 und 60 Jahre alt. Er spricht deutsch. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeidirektion in Dresden entgegen.

Kontakt Polizei: Telefon 0351 4832233

