Verstärkte Radarkontrollen Kraftfahrer sollten bis Donnerstag noch mehr als sonst auf die Geschwindigkeit achten, wenn sie kein Bußgeld riskieren wollen.

Die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz beteiligen sich auch in diesem Jahr am Blitzmarathon. Das bedeutet, an ausgewählten Stellen, bevorzugt in Wohngebieten sowie vor Schulen wird auf Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen, aber auch auf Autobahnen vermehrt geblitzt. Aktionszeitraum ist dabei von Mittwoch 6 Uhr bis Donnerstag 6 Uhr. Deshalb sollten Kraftfahrer noch mehr als sonst auf die Geschwindigkeit achten, wenn sie kein Bußgeld riskieren wollen.

Im Revierbereich Döbeln müssen Kraftfahrer unter anderem mit Kontrollen im Stadtgebiet Döbeln, in Schönberg sowie in Fischendorf rechnen. Doch auch darüber hinaus sind Messungen möglich.

2015 hatte die Polizei in 18 Stunden 180 Fahrer angehalten. 15 davon haben die Geschwindigkeit überschritten. Ziel der Aktion ist es laut Polizei nicht, möglichst viele Temposünder zu erwischen, sondern die Kraftfahrer an eine passende Geschwindigkeit zu erinnern. (DA/mf)

