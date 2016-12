Verstärkte Grenzkontrollen gefordert CDU-LandtagsabgeordneterMarko Schiemann will mehr Bundespolizei für die Oberlausitz. Sie soll auch auf der A 4 gegen Schleuser vorgehen.

Der Bautzener CDU-Landtagsabgeordnete Marko Schiemann fordert vom Bundesinnenministerium dringend Verstärkung für die Bundespolizei in Ostsachsen. © Archivfoto: Uwe Soeder

Der Bautzener CDU-Landtagsabgeordnete Marko Schiemann fordert vom Bundesinnenministerium dringend Verstärkung für die Bundespolizei in Ostsachsen. Das erklärte er am Mittwoch in einem Pressegespräch. „Wir brauchen verstärkte Kontrollen an den Grenzen und vor allem auch auf der Autobahn, um zu wissen, wer bei uns einreist“, so Schiemann. Dringend notwendig seien verstärkte Kontrollen, weil sich seinen Informationen nach seit Schließung der Balkanroute Schleusungen jetzt verstärkt auf einen anderen Weg, und zwar über Polen und die A 4 verlagert hätten. Menschen aus der arabischen Welt würden per Flugzeug nach Polen einreisen und von dort mit gefälschten Touristen-Visa über den Landweg nach Deutschland kommen, sagt der CDU-Abgeordnete, der auch Europapolitischer Sprecher der Landtagsfraktion ist.

Schiemann hält das Schengensystem derzeit „nicht mehr für ausreichend, die Sicherheitslage in Europa zu garantieren“. Dabei seien verdachtsunabhängige Kontrollen an der Grenze weiterhin rechtlich möglich. Die EU hatte bereits im Oktober der Verlängerung der Kontrollen bis zum Frühjahr 2017 zugestimmt. „Diese Möglichkeit wird überhaupt nicht ausreichend genutzt“, kritisierte der Politiker.

Marko Schiemann glaubt auch den Grund dafür zu kennen: „Die personelle Besetzung der hiesigen Bundespolizeiinspektionen reicht für flächendeckende Kontrollen nicht aus.“ Zudem seien zahlreiche Beamte, die in Ebersbach oder Ludwigsdorf auf dem Papier stehen, in Wirklichkeit an andere Dienststellen, vor allem auf Flughäfen abgeordnet.

Schiemann will jetzt nicht mehr lockerlassen und auf das Thema drängen. „Wir haben hier in Ostsachen eine veränderte Lage. Das muss man ernst nehmen“, sagt der CDU-Abgeordnete. Er habe diesbezüglich auch schon in Berlin vorgesprochen, sagt er. „Die Lage ist im Bundesinnenministerium bekannt.“

Gäbe es mehr Personal bei der Bundespolizei, hätte das zudem noch einen anderen Vorteil: Es könnte auch im Kampf gegen die organisierte Kfz-Kriminalität helfen, so Schiemann. (SZ/ju)

