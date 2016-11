Verständigung geht durch den Magen

Görlitz. Familienbilder unterschiedlicher Kulturen stehen am Buß- und Bettag im Mittelpunkt einer Veranstaltung, zu der die Evangelische Kirche einlädt. Neben thematischen Vorträgen wird es einen Austausch mit Familien aus unterschiedlichen Kulturen geben, beispielsweise aus Syrien, Indien und Polen. Der Austausch wird kulinarisch begleitet, Speisen aus den Herkunftsländern stehen bereit. Ziel der Veranstaltung ist es, so teilt Generalsuperintendent Martin Herche mit, Begegnungen von Menschen zu ermöglichen, die Neugierde aufeinander zu wecken und sich auf ein gemeinsames Miteinander der Familien in Görlitz zu freuen. Das gemeinsame Mittagessen ist – wie die gesamte Veranstaltung – kostenfrei. Kinderbetreuung wird ebenfalls kostenfrei angeboten. Los geht der Tag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Krypta der Peterskirche mit Generalsuperintendent Martin Herche. Die Fortsetzung mit Vorträgen und Gesprächsrunden findet dann bei der Stadtmission auf der Langenstraße ab 11.30 Uhr statt.Danach wird zum gemeinsamen internationalen Mittagessen eingeladen, worauf sich erneut Tischgespräche anschließen. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 15 Uhr geplant. (SZ)

