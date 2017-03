Versperrt hier bald ein Funkmast die Sicht? In Babisnau soll ein Sendemast Löcher im Funknetz schließen. Die Einwohner protestieren.

Hier ließen sich schon Künstler inspirieren: Der Malerblick Richtung Kreischa und Quohrener Kipse wäre mit einem Funkmast dahin.



Sie ist aus keiner Richtung zu verfehlen, so allein auf ihrem Hügel: die Babisnauer Pappel. Sogar von den Pillnitzer Weinbergen aus ist die streng geschützte Schwarzpappel zu sehen. Doch kommt es tatsächlich so, wie Experten planen, könnte künftig etwas unweit der Pappel das friedliche Panorama stören: ein 40 Meter hoher Funkmast. Ein solcher soll im Kreischaer Ortsteil Babisnau entstehen, um Löcher im Funknetz zu schließen. Die Lücken gibt es seit der bundesweiten Einführung des Digitalfunks vor wenigen Jahren. Mit viel Aufwand mussten Feuerwehren, Rettungsdienste und Technisches Hilfswerk ihre Technik umrüsten. Obwohl der Funkbetrieb inzwischen läuft, berichten die Einsatzkräfte in Kreischa immer wieder über Schwierigkeiten mit der Funkverbindung. Insbesondere im Lockwitzgrund, in Lungkwitz, Quohren und im Bereich der Rettungswache und der Klinik in Kreischa gibt es Lücken. Im Ernstfall könnte diese gefährlich werden. So könnte bei einem Einsatz der Kontakt zur Leitstelle abbrechen oder Disponenten in der Rettungswache Kreischa die Verbindung zu ihren Rettungswagen verlieren.

Um das zu vermeiden, soll ein neuer Funkmast helfen. Seit zwei Jahren sucht das Polizeiverwaltungsamt im Auftrag des Freistaats nach einem geeigneten Standort. Die Behörde, die für den Digitalfunk zuständig ist, hat bereits mehrere Alternativen geprüft. „Funktechnisch ist aber nicht jeder Standort geeignet“, sagt Jürgen Scherf, Sprecher des Polizeiverwaltungsamtes. Abgesehen von den topographischen Bedingungen, gibt es auch eine Menge Vorgaben. So etwa muss zu Krankenhäusern, Schulen und Altenheimen ein Mindestabstand von 300 Metern eingehalten werden. Babisnau würde diese Kriterien erfüllen. Außerdem hatten Messungen ergeben, dass der Hügel, auf dem der Ort liegt, am geeignetsten für einen Mast ist. Ausgestattet mit drei Antennen könnte er die Funkversorgung Richtung Lockwitztal und Süden erheblich verbessern.

Den knapp 70 Einwohnern von Babisnau gefallen die Pläne gar nicht. Mit der Einladung zu einer Einwohnerversammlung vor wenigen Wochen haben die Babisnauer von dem Vorhaben erfahren. Kurz danach haben sie die Initiative „Nein zum Funkmast“ gegründet. In einem Bürgerbegehren, das nahezu alle unterzeichnet haben, sprechen sie sich gegen einen Funkmast in Babisnau aus. „Wir wollen nicht verhindern, dass die Löcher im Funknetz geschlossen werden“, stellt Andreas Dorner, Sprecher der Initiative, klar. Allerdings fürchten die Babisnauer nicht nur wegen der Strahlenbelastung um ihre Gesundheit. Auch das Landschaftsbild würde durch einen Mast erheblich beeinträchtigt. Da der Hügel im Landschaftsschutzgebiet liegt, handele es sich um ein sensibles Gebiet. „Die Kuppe ist eine der letzten unbebauten um Kreischa“, sagt Andreas Dorner.

Auf vielen andere dagegen stehen bereits Antennen und Strommasten. Die Bürgerinitiative fordert deshalb, die vorhandenen als Alternative zu prüfen. Andreas Dorner nennt als Beispiele unter anderem die Goldene Höhe oder den Blauberg. Möglicherweise ließen sich dort die Antennen anbringen, die für die Schließung der Funklöcher gebraucht werden, so der Vorschlag. Wichtig ist den Babisnauern außerdem, dass sie künftig mitreden dürfen: „Wir wollen gern in die Planung eingebunden werden“, sagt Dorner.

Zu spät ist es für die Bemühungen der Bürgerinitiative jedenfalls noch nicht. Man werde die von den Einwohnern vorgeschlagenen Alternativen prüfen, heißt es vom Polizeiverwaltungsamt. Die Ergebnisse sollen dann mit der Initiative besprochen werden. Ohnehin ist bis jetzt noch nichts entschieden. Denn das Polizeiverwaltungsamt kümmert sich zunächst nur um die Standortsuche. Für alles Weitere ist der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) zuständig. Bisher aber gebe es weder Verträge mit den Grundstückseigentümern, noch sei ein Planungsverfahren angestoßen.

