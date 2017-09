Verspätung auf der Landebahn Der Weltmeister sollte zum Red Bull Air Race auf dem Lausitzring einfliegen. Doch das Wetter spielt nicht mit.

Aufbau: Eine Pylone wird auf dem Lausitzring gleich emporragen. © Jörg Mitte/Red Bull

Der Blick geht in den grauen Himmel über dem Lausitzring. Es regnet, und ein stürmischer Wind zieht über die Rennstrecke. Auch wenn die Teilnehmer beim Red Bull Air Race keine „Schönwetter-Flieger“ sind, dürfen ihre Leichtbau-Spezialflugzeuge an diesem Donnerstagmittag zunächst nicht landen und ihre Hangars beziehen. Für 12.30 Uhr war das sogenannte „Fly in“ angesetzt, also der Einflug der Piloten. Doch das Wetter spielt nicht mit und wirbelt den Zeitplan durcheinander. „Nicht der Wind war das Problem, es hat zu viel geregnet. Das wäre zu unsicher gewesen“, erklärt Flugweltmeister Matthias Dolderer. „Zumal die Landebahn zu kurz und auch zu glitschig ist.“

Statt auf dem Luftweg kam der 46-Jährige also ganz unspektakulär mit dem Auto zur Pressekonferenz gefahren. Sein Flugzeug, eine „Edge 540 V3“, stand bis zum späten Nachmittag auf dem kleinen Flugplatz im 25 Kilometer entfernten Finsterwalde still. Dort trafen erst einmal alle Piloten ein, um ihre Tests durchzuführen. Einige kamen direkt von der letzten WM-Station aus Porto angeflogen – mit ungeplanten Zwischenlandungen aufgrund der stürmischen Wetterlage. Dolderer, der einzige Deutsche beim Rennen, machte Zwischenstopp auf seinem Heim-Flugplatz in Tannheim im Allgäu, bevor er in die Lausitz abhob. „Wir müssen das Wetter nehmen, wie es kommt, aber es ist besser für das Wochenende angesagt“, meint er.

Seine einmotorige Rennmaschine muss Dolderer mit bis zu 370 Stundenkilometern durch die Rennstrecke aus luftgefüllten Pylonen navigieren. Es geht um Millisekunden, die Bedingungen bei den waghalsigen Manövern müssen passen. Im vorigen Jahr hatte der Kunstflugpilot beim Heimspiel vor insgesamt 50 000 Zuschauern Rang zwei belegt und am Ende den WM-Titel geholt.

In der diesjährigen Serie beträgt Dolderers Rückstand auf den tschechischen Spitzenreiter Martin Sonka bereits 27 Punkte, der Gesamtsieg ist so gut wie nicht mehr möglich. „Aber ich hoffe, dass ich meine Leichtigkeit aus dem Vorjahr wiederfinde. Ich hatte zuletzt ein paar technische Fehler, und da ging mir das Selbstvertrauen etwas verloren. In Porto ging es langsam wieder aufwärts.“ Der vorletzte Saisontermin macht die Rennstrecke zum dritten Mal nach 2010 und 2016 zum Flugplatz. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr scheint unwahrscheinlich, weil der Lausitzring zum 1. November an die Dekra verkauft wurde. Denn die Sachverständigenorganisation selbst will künftig nicht Veranstalter von Motorsportrennen auf dem Lausitzring sein. Stattdessen soll die Strecke in Südbrandenburg zu einem Testzentrum für automatisiertes Fahren umgebaut werden.

Air-Race-Veranstalter Erich Wolf spricht von einer „super Location“ für seinen Motorsport der Lüfte. Ob die schnellste Rennsportserie der Welt noch einmal auf dieser Rennstrecke haltmacht, ließ er allerdings offen. „Wir haben im nächsten Jahr acht Rennen, die größtenteils schon fixiert sind. Vorerst ist der Lausitzring nicht dabei“, erklärt Wolf. Es sei auch eine Frage mit dem neuen Eigentümer, die sich in den nächsten Monaten stellen könne.

Der Lausitzring ist eines von zwei Rennen, die nicht über dem Wasser stattfinden. „Eigentlich ist es egal, aber ich bevorzuge schon Land. Wenn Wasser ganz glatt ist, kann man die Höhe schwer einschätzen“, erklärt Dolderer. Doch wichtiger sind für den Schwaben die Zuschauer bei seinem Heimrennen. „Das beflügelt, gibt Energie“, sagt er und schwärmt: „So nah am Publikum wie am Lausitzring sind wir nirgendwo dran.“ Kein Wunder, dass er sich auf dem Ring „wie ein Rockstar“ fühlt.

Tickets fürs Wochenende sind ab 9 Euro erhältlich. Am Sonnabend findet die Quali ab 16.05 Uhr, am Sonntag die Rennen ab 14.05 Uhr statt. Sport1 überträgt ab 16 Uhr.

