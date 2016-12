Verspätetes Geschenk Weihnachtszeit ist auch Gutscheinzeit. Doch über einen stutzte jetzt die Inhaberin des Görlitzer Weihnachtshauses besonders.

Geschäftsinhaberin Beate Freudenberg stutzte erst einmal, als sie den Gutschein im Weihnachtshaus überreicht bekam. Ausgestellt wurde er vor sechs Jahren. Aber bezahlen konnte die Kundin damit natürlich trotzdem noch. © pawel sosnowski/80studio.net

Da hat Beate Freudenberg inmitten des Weihnachtstrubels der vergangenen Woche aber nicht schlecht geschaut. Eine Kundin des Görlitzer Weihnachtshauses in der Fleischerstraße bezahlte in der Abteilung für Engel, Nussknacker und Räuchermännchen ihren Einkauf und nutzte dafür einen Gutschein. An sich ist das nicht ungewöhnlich. Zumindest bis die Inhaberin Beate Freudenberg den Gutschein im Wert von 30 Euro genauer ansah. Denn darauf stand als Ausstelldatum: 1. Dezember 2010.

Sechs Jahre lang lag wartete der Gutschein Zuhause darauf, eingelöst zu werden. Das richtige Geschenk kam nun fast sieben Weihnachtsfeste später zu seinem neuen Besitzer. „Das war doch etwas Erstaunliches. So alte Gutscheine haben wir so gut wie nie“, sagt Beate Freudenberg. Trotzdem sorgte es für keine Probleme, den Gutschein einzulösen. „Unsere Gutscheine sind unbefristet. Es soll jedem selbst überlassen sein, wann er ihn verwendet“, erklärt Frau Freudenberg. Doch einen Haken gibt es. Denn nach sechs Jahren hat sich die Preislage natürlich verändert, wie die Geschäftsinhaberin sagt. Da ist davon auszugehen, dass es jetzt nicht mehr das Gleiche für 30 Euro gibt wie noch 2010. Allein durch die Inflationsrate und den gesetzlichen Mindestlohn gab es seitdem eine Preissteigerung.

Aber in solch einem Einzelfall muss das dann in Kauf genommen werden. Der Großteil der Gutscheine wird sowieso schneller eingelöst. „Die meisten Gutscheine werden innerhalb von ein bis zwei Jahren genutzt, besonders in der Adventszeit.“ Da gibt es auch Kunden, die Gutscheine sammeln und dann für eine größere Summe einkaufen kommen. Manche legen sogar vier bis fünf Gutscheine vor, kaufen aber auch für 200 Euro ein. „Besonders bei größeren Summen wirken die Menschen sehr viel entspannter, wenn sie einen Gutschein einlösen können“, schildert Beate Freudenberg.

Der Gutscheinverkauf funktioniert das gesamte Jahr über, doch besonders in der Weihnachtszeit sind Gutscheine besonders gefragt. Das wird auch in Geschäften wie dem Modegeschäft S18 oder der Comenius-Buchhandlung festgestellt. „In der Weihnachtszeit verkaufen wir viele Gutscheine. Und sie werden oftmals direkt wieder eingelöst, denn zwischen Weihnachten und Neujahr haben die Menschen viel Zeit“, sagt Marco Zahn aus dem S18.

Das kann auch Anja Sorkalle bestätigen. Sie ist die Filialleiterin der Comenius-Buchhandlung auf der Steinstraße. „Am gestrigen Dienstag hatten wir noch keine Stunde geöffnet, als der erste Gutschein bereits eingelöst wurde“, sagt sie.

Doch das ist nicht immer der Fall. Ihr sind auch Außenstände von 2011 und 2012 bekannt. Ein Problem ist das nicht, denn die Gutscheine können in der Buchhandlung, dem S18 und auch im Weihnachtshaus immer eingelöst werden. Einen Verfall gibt es bei diesen Händlern nicht. Doch üblich ist das nur bedingt, denn kein Händler ist dazu verpflichtet, einen sechs Jahre alten Gutschein anzunehmen. Solange der Händler den Gutschein nicht selbst mit einem maximalen Einlösungstermin datiert hat, gilt eine dreijährige Verjährungsfrist, wie die Verbraucherzentrale Sachsen mitteilte. Doch um ganz sicher zu gehen, sollten die Gutscheine, die es zu Weihnachten gab, vielleicht nicht noch bis zum Jahr 2022 liegenbleiben.

