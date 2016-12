Versöhnliches Jahresende für den Fußballverein Das Vereinshaus ist nach dem Wasserschaden zwar weiter eine große Baustelle. Doch es gibt für 2017 gute Aussichten.

Freud und Leid lagen 2016 beim Gröditzer Fußballverein nah beieinander: Vereinsheim-Betriebsleiter Gunter Wendt im vom Wasser beschädigten Klubhaus.

Das 25. Hallenturnier fiel dagegen nicht ins Wasser, sondern fand wie gewohnt statt. Vereinschef Klaus Hirschnitz zeichnete den Kreinitzer René Kögler als besten Scorer aus.

Vereinspräsident Klaus Hirschnitz sähe den Start der Vereinshaus-Sanierung lieber heute als morgen. Doch es wird noch ein wenig dauern, bis Baufachleute ihre Arbeit im Domizil der Gröditzer Fußballer aufnehmen. Nächste Woche soll es erste Gespräche mit Baufirmen geben. Derzeit sieht es so aus, dass es bis Juni dauern wird, ehe der riesige Wasserschaden endgültig behoben sein wird.

Verantwortlich für den war ein Defekt an einer Klospülung. Wochenlang war unbemerkt Wasser im Behinderten-WC hinter den Fliesen zu Boden gerieselt. Erst als sich im Mai verdächtige Flecken an Innenwänden bildeten, stieß der Verein auf das Problem. Nachdem es zunächst schien, als sei der Schaden mit einer großen Trocknungsaktion in den Griff zu bekommen, kam im Spätsommer die Hiobsbotschaft: Der Boden muss komplett rausgerissen werden, der Wiedereinzug verzögert sich.

Nach wie vor ist das Gebäude Am Eichenhain für den Verein unbenutzbar, sagt Klaus Hirschnitz. Deshalb müssten die Aktiven auf die benachbarte Sport- und Schwimmhalle ausweichen. Während die Gröditzer Sportler sich mit den Behelfs-Umkleiden arrangiert haben, stößt diese Lösung bei einigen Gastmannschaften nicht gerade auf Begeisterung, erzählt der FV-Präsident. Hirschnitz zeigt sich indes froh, dass die Stadt die Gebäude als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung stellt. – In der Sporthalle hat der Fußballverein diese Woche sein Hallenturnier zum Jahresende ausgerichtet – zum 25. Mal. Diese „Silberhochzeit“ verdankt sich auch dem Gröditzer Autohaus. Dessen Chef Marco Feldner hat am Ende des Turniers versprochen, mit den Kickern auch „Goldene Hochzeit“ feiern zu wollen.

Nächstes Jahr dürfte das Traditionsturnier definitiv noch einmal in der jetzigen Sporthalle Am Eichenhain stattfinden. Aber schon 2018, hofft FV-Präsident Klaus Hirschnitz, könnte der Wettbewerb in der neuen Mehrzweckhalle über die Bühne gehen. Die Stadt hat die ersten Planungsschritte für die großangelegte Umgestaltung des Sportareals Am Eichenhain inklusive Hallenabriss und -neubau bereits eingeleitet.

Auch wenn die Fußballer 2016 mit dem Wasserschaden die wohl größte Katastrophe der jüngeren Vereinsgeschichte erlebt haben: Sportlich gesehen war das Jahr erfolgreich, resümiert Klaus Hirschnitz. Die Erste Männermannschaft etwa überwintert in der Landesklasse Mitte auf Platz 5.

