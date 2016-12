Hallenfußball Versöhnliches Ende einer durchwachsenen Herbstsaison

Freude über Bronze: Die Mannschaft der BSG Stahl Riesa bedankte sich bei den zahlreich erschienenen Fans und sorgte auch nach dem letzten Spiel des Jahres mit einem ausgefallenen Outfit für eine Überraschung. © Ronny Belitz

Nicht schwarz-gelbe Fußballfreunde, sondern diesmal die Fans der BSG Stahl Riesa bildeten beim Super Regio Cup am Montag die stimmungsvollste Kulisse. Dass die Spieler und Betreuer der BSG nach ihrem letzten Spiel in diesem Jahr sogar mit stehenden Ovationen verabschiedet wurden, hatte gute Gründe. Denn das Team von Trainer Daniel Küttner düpierte in der Vorrunde zunächst Drittligist Chemnitzer FC, später im Spiel um den dritten Platz nach großartiger Leistung auch den Vorjahressieger FSV Zwickau.

Wohl wegen des ungewohnten Montag-Termins war die Sachsenarena in diesem Jahr eher spärlich besetzt. Und da der haushohe Turnierfavorit Dynamo Dresden schon nach der Vorrunde und zwei Niederlagen die Rückreise antreten konnte, wurde es in der Halle noch ruhiger.

Richtigen guten Hallenfußball zeigten diesmal andere. Der FC Carl Zeiss Jena besiegte im Halbfinale die Gastgeber aus Riesa. Im zweiten Spiel sorgte der VfB Auerbach gegen Zwickau für eine Überraschung. Das Finale entschieden dann die Zeiss-Städter vom „Punkt“. Da hatten die Riesaer Spieler bereits ihre Ehrenrunde und den Jubel der eigenen Fans hinter sich. Platz drei ist auf jeden Fall ein versöhnlicher Abschluss einer durchwachsenen Herbstrunde, so Coach Küttner. (T. Riemer)

