Handball-Verbandsliga Versöhnlicher Saisonabschluss Der HSV Weinböhla landet einen Kantersieg in Bad Muskau. In der Tabelle bleibt am Ende Platz 4.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Zum letzten Spiel der Saison 2016/17 ging es für den HSV Weinböhla in die Oberlausitz an die deutsch-polnische Grenze. Obwohl der Ausgang der Partie keine Auswirkung auf Tabellenpositionen (4. Platz) hatte, wollten die Weinböhlaer Herren noch einmal ihre Spielstärke unter Beweis stellen.

Das gelang. Mit Kampf, Leidenschaft und Spielwitz wurden immer wieder schöne Angriffsspielzüge vollzogen. Die Abwehr stand solide. So konnten die Weinböhlaer bereits zur 20. Spielminute einen Zehn-Tore-Vorsprung (7:17) verbuchen. „Das war Spitze. In der Breite war das eine geschlossene Mannschaftsleistung, wie ich sie gern immer sehen würde“, so Co-Trainer Nils Gäbler zum 12:22 zur Halbzeit.

In der Kabine redete das HSV-Trainergespann Kovar/Gäbler eindringlich ins Gewissen, mit dem Vorsprung professionell umzugehen. Die Warnung kam nicht von ungefähr, erinnert man sich an Spiele, als der HSV seinen großen Vorsprung teilweise verspielte und sich damit selber in Bedrängnis brachte. „Das ist heute gänzlich ausgeblieben. Im Gegenteil, die Mannschaft hat sich noch einmal gepusht“, so Nils Gäbler. Der HSV Weinböhla zog unbeirrt in seine Bahnen und baute seinen Vorsprung aus. Mit der Zeit schwand nun die Kondition beim SV Rot-Weiß Sagar, so dass auch einfache Züge, wie ein schnelles Konterspiel oder auch ein gut strukturiertes Angriffsspiel mit versuchtem Kempa-Trick möglich waren. „Nichtsdestotrotz: Wir als Trainergespann sind zufrieden. Heute haben alle drei Torhüter ihre Einsatzzeit eindrucksvoll genutzt und alle Spieler konnten sich in der Torschützenliste eintragen“, so Co-Coach Nils Gäbler nach der 26:40 zu Ende gegangenen Partie. (er)

