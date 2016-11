Versöhnlicher Abschluss Danny Kent und Miguel Oliveira fahren im letzten WM-Rennen für Leopard-Racing in die Punkte.

Spannende Rennen in Valencia. © dpa

Motorsport. Traumhaftes Wetter und randvoll besetzte Tribünen sorgten für ein Spektakel zum Abschluss der Weltmeisterschaft auf der Rennstrecke unweit von Valencia. Vor mehr als 110 000 Zuschauern zeigte der Engländer Danny Kent schon an den Trainingstagen, dass er seine Form wiedergefunden hat. Kent ging von Startplatz acht ins Rennen. Damit egalisierte er sein bislang bestes Qualifying-Ergebnis der Saison von Argentinien. Der 22-Jährige verlor zwar am Start einige Positionen, doch er war schnell in der Lage seine konstant schnelle Pace der Trainingstage umzusetzen und fuhr daraufhin ein cleveres Rennen. Kent ging keine unnötigen Risiken ein und nutzte einige Fehler seiner direkten Konkurrenten zu seinen Gunsten, um schließlich als Neunter ins Ziel zu kommen. Mit seinem dritten Top 10-Finish der Saison rückte er in der Gesamtwertung auf Rang 22 nach vorn und beendete somit die Meisterschaft nur eine Position hinter seinem Teamkollegen Miguel Oliveira.

Der Portugiese hingegen agierte in seinem ersten Rennen nach der zweimonatigen Verletzungspause etwas glücklos. Oliveira kämpfte wie ein Löwe, doch er fand in keiner Phase der 27 Runden-Distanz einen Weg an seinem Vordermann, dem Spanier Xavi Vierge, vorbei. Der 21-Jährige hätte in der Entscheidung um den Titel „Rookie of the Year“ Vierge hinter sich lassen müssen. Rang 13 war für Oliveira aber dennoch ein zufriedenstellendes Ergebnis. Der Valencia Grand Prix bedeutete gleichzeitig auch seinen Abschied von Leopard Racing.

Ohne Pause in die neue Saison

„Das letzte Rennen mit beiden Fahrern in den Punkten zu beenden ist ein schöner Abschluss dieser schwierigen Saison“, resümierte Teammanager Stefan Kiefer. „Valencia war nach einigen Rückschlägen in letzter Zeit überhaupt ein super Wochenende für uns. Es hat wirklich alles gepasst und natürlich war dabei der neunte Rang von Danny die Krönung. Bereits in den nächsten Tagen beginnt für uns die neue Saison, in der wir alle und auch Danny insgesamt gesehen eine bessere Serie abliefern wollen. Auf der anderen Seite sind wir froh, dass sich Miguel von seiner komplizierten Schulterverletzung gut erholt hat und wieder fit ist. Valencia war auch ihn ein versöhnlicher Abschluss und Abschied von unserem Team. Wir wünschen ihm für seine Zukunft viel Glück und Erfolg. (leo)

