Versicherung zahlt Schaden nach Sturm

Neusalza-Spremberg. Die Rohbauversicherung der Stadt Neusalza-Spremberg zahlt für den Sturmschaden am Kita-Neubau. Darüber informierte der Bürgermeister Matthias Lehmann (CDU). Vor Kurzem waren wegen der starken Windböen am Neubau der Kindertagesstätte etliche Steine einer erst frisch gesetzten Mauer abgestürzt.

Der Neubau der Kindertagesstätte in Neusalza-Spremberg in der Bahnhofstraße geht voran. Der Stadtrat vergab jetzt den Auftrag für die Dachdeckerleistungen an eine Firma aus Ebersbach. Sie hat das preisgünstigste Angebot abgegeben und lag damit noch unter den vom Planungsbüro veranschlagten Kosten.

Derzeit bereitet die Stadtverwaltung die Ausschreibungen für den Einbau von Fenstern und Türen sowie für die Gestaltung der Außenanlagen der neuen Kindertagesstätte vor. Derzeit wird am zweiten Bauabschnitt des Fundamentes gearbeitet. Das Mauerwerk im Erdgeschoss der Kita entsteht und der Ringanker wird aufgebaut. Demnächst wird die Filigrandecke aufgebracht. (SZ/gla)

