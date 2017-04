Versetzter Störenfried Ein neuer Schaltkasten vorm Ausflugslokal Nixstein sorgte im Herbst für Ärger. Jetzt ist er umgezogen – aber nicht weit weg.

Blick aus dem Biergarten: Vom Nixstein aus ist seit vorigem Herbst ein Schaltschrank für die neue Abwasserpumpanlage zu sehen. Der wurde jetzt ein paar Meter versetzt. Mancher hält es für einen guten Kompromiss. Manch anderer für Geldverschwendung. © Fotomontage: S. Schultz

Enttäuschung am Nixstein: Der Ausblick vom Biergarten wird weiterhin nicht nur in Richtung Elbidylle gehen. Sondern vermutlich auch auf einen weniger schönen Schaltkasten samt Betonsockel. Beide gehören zu einer unterirdisch gelegenen Abwasserpumpanlage.

Rückblick: Schon kurz, nachdem das Bauwerk im Herbst entstanden war, kritisierten Stadträte den Elektrokasten direkt vor dem Biergarten. Auch die Gaststätten-Betreiber vom Nixstein waren erschüttert, das mannshoch aus der Erde ragende Teil direkt vors Lokal gestellt bekommen zu haben. Einer der schönsten Plätze Strehlas sei verschandelt worden, hieß es. Der Abwasserzweckverband verteidigte das Bauwerk. Um hochwassersicher zu sein, müsse der Kasten aus der Erde ragen. Eigentlich hätte das Teil auch ein ganzes Stück weiter in Richtung Strehla stehen sollen. Von diesem Plan habe aber abgewichen werden müssen, weil es mit dem dortigen Grundstückseigentümer Probleme gegeben habe, so der Zweckverband damals.

Lob für den Zweckverband

So richtig abfinden wollte man sich am Nixstein mit dem grauen Kasten aber offensichtlich nicht. In die Standort-Frage kam noch einmal Bewegung. Nixstein-Eigentümer, Stadt und Abwasserzweckverband verständigten sich darauf, dass der Kasten noch einmal versetzt wird. Seit Kurzem steht er tatsächlich woanders – vom Biergarten in Richtung Elbe aus gesehen etwa vier Meter weiter links.

Bei den Wirtsleuten vom Nixstein ist man davon wenig begeistert. Und auch Besucher des Lokals zeigen sich verwundert: „Da hätte man das Teil doch auch gleich am alten Standort lassen können.“ Ob der Kasten nun dort oder da stehe, das mache doch keinen Unterschied.

Thomas Röschke sieht das ein bisschen anders. Er ist der Eigentümer des Nixsteins und froh, dass der Abwasserzweckverband noch einmal über den Standort des Kastens mit sich reden ließ. Auch er hätte sich gewünscht, dass das Teil komplett aus dem Blickfeld der Gaststätte verschwindet, sagt Röschke. Das sei aber aus technischen Gründen nicht mehr möglich. „Die Elektrokabel müssten dafür vermufft werden. Das geht aber nicht, weil der Kasten im Überflutungsgebiet steht.“

Thomas Röschke hält den jetzigen Platz deshalb für einen vertretbaren Kompromiss. Während der erste Standort „gar nicht“ gegangen sei, sei der Schaden nun zumindest begrenzt. Es werde noch etwas Erde aufgeschüttet und der bestehende Wegweiser noch halb schräg vor den Kasten gesetzt. Wenn dann alles noch etwas mehr grünt, „ist das Problem schon ganz schön abgeschwächt“, findet der Unternehmer, der für die Stadt und den Zweckverband trotz der Sache mit dem Kasten auch viele lobende Worte findet.

Zahlen musste er fürs Umsetzen des Kastens nichts, sagt Thomas Röschke. Die Kosten übernehme der Abwasserzweckverband. Was der in den Mini-Umzug des Bauwerks investiert hat? Eine Zahl will der Zweckverband auf Nachfrage nicht nennen, auch keine Größenordnung. Die Summe sei aber eher gering, heißt es.

Über Sinn und Unsinn des Vier-Meter-Umzuges gehen die Meinungen in Strehla unterdessen auseinander.

