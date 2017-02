Verschwundenen Betrieben auf der Spur Eine touristische Route zur Industriekultur soll in der Oberlausitz entstehen. Dabei brauchen die Initiatoren Hilfe.

Nostalgische Maschinen erinnern an frühere Zeiten: In Großröhrsdorf ist bereits vor Jahren aus einer ehemaligen Bandweberei ein Technisches Museum entstanden. Anderenorts drohen jedoch viele Zeugnisse der industriellen Vergangenheit, in Vergessenheit zu geraten. Ein Projekt will etwas dagegen tun, dafür werden jetzt Mitstreiter gesucht. © Archivfoto: Matthias Schumann

Webstühle und andere Maschinen aus längst vergangenen Zeiten, alte Produktionshallen und imposante Fabrikantenvillen – in der Oberlausitz gibt es noch viele Zeugnisse, die an die bewegte industrielle Geschichte der Region erinnern. Doch manches ist schon verschwunden, und mit der Zeit droht immer mehr davon in Vergessenheit zu geraten. Damit auch künftige Generationen noch nachvollziehen können, was und wo überall einst produziert wurde, soll eine touristische Route entstehen. Dazu werden Helfer gesucht, sagt Marlen Martin vom Regionalmanagement Bautzener Oberland.

Frau Martin, bisher haben Sie und Ihre Kollegin vom Regionalmanagement eher damit zu tun, eine Wiederbelebung nicht mehr genutzter Gebäude zu fördern. Warum schauen Sie nun auf das Vergangene zurück?

Das Thema beschäftigt uns schon seit Längerem, da wir ja immer wieder mit Leerstand zu tun haben. Vor allem für große einst industriell genutzte Objekte gibt es allerdings selten gute Beispiele für eine neue Nutzung. Das Kulturzentrum Im Friese und die Aquakulturen in Kirschau gehören da zu den wenigen Ausnahmen. Aus vielen Gesprächen ist uns auch immer wieder bewusst geworden, welche Bedeutung die verschwundenen Betriebe für die Menschen hier in der Region haben. Für sie waren es Orte der Identifikation.

Die können Sie ja aber nicht mehr zurückholen.

Nein, aber wir wollen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Viele Menschen hier haben das Gefühl, dass ihr früheres Berufsleben, ihre Erinnerungen daran heute keinen mehr interessieren. Dem wollen wir etwas entgegensetzen.

Wie soll das aussehen?

Wir planen zum Thema „Industriekultur der Oberlausitz“ eine touristische Route, die Interessierte dann abfahren können. Da es nicht an allen Standorten möglich sein wird, Informationsstellen einzurichten, schwebt uns als Audioguide eine App fürs Handy vor, damit sich jeder individuell informieren kann. Aber vielleicht könnte auch ein Bildband entstehen? Das wird sich zeigen, wir sind ja erst ganz am Anfang.

Und dazu suchen Sie jetzt Mitstreiter.

Ja, denn wir wollen die Informationen für die Route nicht nur aus Büchern oder anderen Veröffentlichungen zusammentragen, sondern die Menschen vor Ort mit einbeziehen, egal ob Ortschronisten, Engagierte aus Heimatvereinen oder eben die Menschen, die in den Betrieben gearbeitet haben. Wir sind an ihren Erinnerungen interessiert, und vielleicht haben sie ja auch noch Chroniken oder anderes Material.

Welche Branchen wollen Sie denn beleuchten?

Das ist breit angelegt. Wir wollen die wichtigsten Branchen, die in der Region eine Rolle gespielt haben und ja zum Teil auch weiterhin spielen, einbeziehen. Also den Maschinenbau, natürlich die Textilindustrie, aber auch den Granitabbau und die Nahrungsmittelindustrie. Da es ein gemeinsames Projekt der beiden benachbarten Leader-Regionen Bautzener Oberland und Westlausitz ist, interessiert uns auch die industrielle Vergangenheit im Raum Bischofswerda und Rödertal.

Wie ist nun der weitere Werdegang?

Im Frühjahr wird es eine Auftaktveranstaltung geben. Bis dahin freuen wir uns aber schon, wenn sich Interessierte melden. Sie werden dann gezielt eingeladen. Danach werden Arbeitsgruppen gebildet, um Material zu sammeln und die Stationen für die Route festzulegen. Zur konkreten Umsetzung und der touristischen Vermarktung werden wir uns dann auch fachlichen Rat von außen holen. Bis Ende des Jahres sollte das Konzept stehen, damit 2018 der Audioguide produziert werden kann.

Gespräch: Madeleine Siegl-Mickisch

Interessenten, die an dem Projekt mitwirken wollen, melden sich beim Leader-Regionalmanagement Bautzener Oberland in Kirschau, Telefon 03592 5426910, oder per E-Mail an m.martin@bautzeneroberland.de

