Verschwörung der Idioten auf Spaniens Autobahnen Das Modell mit privaten Betreibern ist gescheitert. Es gibt nur einen Verlierer – den Staat.

Autos fahren auf einer Autobahn in den Sonnenuntergang, im Hintergrund ist die Silhouette der spanischen Hauptstadt Madrid zu erkennen. © dpa

Es war ein kühler Februartag, aber sie strahlten alle: der damalige spanische Ministerpräsident José María Aznar, sein Verkehrsminister, die Madrider Regionalpräsidentin und der Madrider Bürgermeister. Sie waren stolz auf die neuen Autobahnen, die sie soeben eröffnet hatten, die R-3 und die R-5, zwei neue Einfallstraßen nach Madrid, zusammen 62 Kilometer lang. Doch je kühner die Träume, desto tiefer der Sturz. Die Autobahnen, die Aznar in jenem Frühjahr 2004 eröffnete, erwiesen sich als Pleiteprojekte: zwei von vielen, die Spanien in eine schwere Rezession stürzen sollten, von der sich das Land bis heute nicht erholt hat.

Die vier Politiker von der konservativen Volkspartei (PP), die damals in die Kameras strahlten, verstanden sich (und verstehen sich immer noch) als Wirtschaftsliberale, die dem Staat eher wenig und Privatunternehmen eher viel zutrauten. Das Autobahnnetz war bis dahin mit öffentlichen Geldern und reichlichen Zuschüssen aus Brüssel finanziert worden; nur einige ältere Schnellstraßen, vornehmlich in Katalonien und im Baskenland, wurden und werden privat betrieben und per Benutzergebühren finanziert. Aznar und seine liberalen Mitstreiter fanden, dass man zu diesem Modell zurückkehren sollte. Sie konnten darin nur Vorteile erkennen: Der Autobahnbau würde den Staatshaushalt nicht belasten, und Privatunternehmen machen sowieso alles besser als öffentliche.

Was dann geschah, nennt José Antonio López Casas – nach einem Romantitel – „Die Verschwörung der Idioten“. López Casas sollte wissen, wovon er spricht. Er ist der Generaldirektor von Accesos de Madrid, der Betreibergesellschaft der Autobahnen R-3 und R-5, die 2012 nach gut acht Jahren Betrieb Konkurs anmeldete. So wie fast alle Betreibergesellschaften der Privatautobahnen. López Casas will deswegen auf niemanden mit dem Finger zeigen: „Es gibt nicht nur einen einzigen Schuldigen.“ Will sagen: Das System hat versagt. Das System heißt in diesem Fall: öffentlich-private Partnerschaft. Es vereint alle Nachteile von Privat- und Staatswirtschaft. Oder hat es jedenfalls in diesem Fall getan.

Geplant wurden die insgesamt neun Autobahnen oder Autobahnteilstücke vom Staat, der die Konzessionen für Bau und Betrieb an private Betreibergesellschaften vergab, die danach nur noch die Einnahmen aus den Benutzungsgebühren zählen mussten. Sollten die Einnahmen nicht die Betriebs- und Finanzierungskosten decken, müsste wieder der Staat einspringen, so war es vertraglich vereinbart. Eine irre Konstruktion, die Unternehmen konnten nur gewinnen, der Staat nur verlieren. Jetzt, nach der Pleite, wird die Übernahme der insgesamt 625 privat gebauten Autobahnkilometer den spanischen Staat rund fünf Milliarden Euro kosten.

Wenn eines Tages die langwierigen Verhandlungen mit den Betreibergesellschaften abgeschlossen sind, wird der Staat also um etliche Milliarden Euro ärmer, aber um ein paar Autobahnen reicher sein. Eigentlich kein Problem. Nur: Auf eigene Kosten hätte der Staat die Straßen nie gebaut, weil das Geld dafür nicht da war. Die Privatunternehmen hätten die Straßen auch nicht gebaut, wenn sie nicht die staatliche Garantie im Rücken gewusst hätten. So aber drängelten sich Spaniens große Baukonzerne um die Aufträge, als gäbe es kein Morgen. Gewinner waren sie auf alle Fälle: Sie gründeten die Betreibergesellschaften, die ihre Bauaufträge an die selben Baukonzerne vergaben, die die Betreibergesellschaften gegründet hatten. Geld spielte keine Rolle.

zur Startseite