Verschwörung bei Pegida-Demo? Ein Rentner soll mit Pfefferspray bei einer Demo hantiert haben. Vor Gericht bestreitet er die Vorwürfe. Auch, wenn so seine Strafe noch steigen könnte.

Polizisten beobachten eine Pegida-Demonstration in Dresden. © Symbolfoto: SZ

Friedemann C. hat sich nie etwas zuschulden kommen lassen. Das weiß Richter Rainer Gerards, der über den 71-jährigen Rentner urteilen soll. Der Vorwurf: Der Mann soll bei einer Pegida-Demonstration im Sommer mitgelaufen und dabei ein Pfefferspray in der Hand gehalten haben. Das habe er immer bei sich, um sich zu schützen, soll er einer Mitdemonstrantin erzählt haben. Polizisten beobachteten die Szene, stellten Friedemann C. nach der Demo und baten ihn, die Taschen zu leeren. Dabei kam auch das Spray zum Vorschein. Der Strafbefehl verlangt eine Zahlung von 750 Euro. Die will der Rentner nicht zahlen. Und ging in Widerspruch.

Vor Gericht schilderte er nun seine Version. Das Spray habe er immer bei sich, um sich gegen aggressive Tiere zu wehren. An diesem Tag kam er mit dem Rad aus dem Großen Garten. Am Bahnhof traf er einen Bekannten, unterhielt sich mit ihm. Ein Video im Internet soll zeigen, dass er zur Tatzeit nicht auf der Prager Straße gewesen ist. Dass er das Spray in der Tasche hatte, hatte er schon vergessen, als ihn die Polizisten danach fragten. Wie die in seine Tasche gucken und so das Spray entdecken konnten, sei ihm rätselhaft. Da er sein Rad geschoben habe, kann er das Spray gar nicht in der Hand gehalten haben. Der Rentner vermutet eine Verschwörung und beschuldigt eine linke Gegendemonstrantin, ihn bei der Polizei verpfiffen zu haben.

Den Richter kann er mit dieser Geschichte nicht überzeugen. Die Aussagen der Polizisten seien eindeutig. „Sie dürfen das Spray nicht bei einer Versammlung bei sich haben“, sagte er. Das Angebot, die Strafe zu akzeptieren, wollte Friedemann C. nicht annehmen. Die Polizisten müssen nun bei einem neuen Termin vor Gericht aussagen. Dann fällt der Richter auch ein Urteil. Die Strafe könnte damit sogar höher ausfallen, mahnte er den Beschuldigten. Immerhin habe der sich bei der Polizeikontrolle zunächst geweigert, die Taschen zu leeren. Zudem gab es gegen ihn bereits ein weiteres Verfahren wegen Volksverhetzung im Internet. Das wurde zwar eingestellt, soll bei dem neuen Gerichtstermin aber nochmals thematisiert werden.

zur Startseite