Verschwindet Florena aus den Regalen? Kosmetika der Beiersdorf AG sind beliebt. Das zeigt der erzielte Umsatz. Trotzdem wird das Sortiment zum Teil reduziert.

© Dietmar Thomas

Die Beiersdorf AG hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres ihren Umsatz gesteigert und Marktanteile hinzugewonnen. Das sagte Geschäftsführer Stefan F. Heidenreich bei der Vorstellung der Quartalszahlen am Donnerstag in Hamburg. Zu verdanken sei das den „starken Marken“. Mit Kosmetik- und Körperpflegeprodukten verdient das Unternehmen gutes Geld. Der Umsatz von Nivea erhöhte sich um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eucerin steigerte den Umsatz um 2,9 Prozent. Die Luxus-Kosmetiklinie La Prairie erzielte ein Umsatzplus von 6,1 Prozent. Und Florena? Im offiziellen Bericht finden sich dazu keine Angaben. Auf DA-Anfrage erklärte er: „Florena ist im Gegensatz zu Nivea eine rein deutsche Marke – daher ist der Anteil naturgemäß niedriger.“ Welchen prozentualen Anteil die Marke im Bereich Kosmetik einnimmt, ließ er trotz Nachfrage offen.

Heidenreich sagte: „Wir schauen in allen Bereichen darauf, welche Produkte den gewünschten Umsatz erzielen. Das Sortiment wird weiter optimiert.“ Der Tradition der Marke sei sich Beiersdorf durchaus bewusst. Florena habe eine „sehr loyale Verbraucherschaft“. Aber: „In den vergangenen Jahren hat sich das Sortiment stark verbreitert und ist für den Verbraucher unübersichtlich geworden“, heißt es. In den vergangenen Monaten habe die Konzernleitung deshalb „eine Straffung des Sortimentes“ vorgenommen. „Wir werden uns zukünftig noch stärker auf die großen und erfolgreichen Segmente der Marke Florena fokussieren, das heißt Gesichts- und Handcremes.“ Diese Fokussierung führe zwangsläufig zu einer geringeren Präsenz in den Regalen.

Keine Umsatzzahlen für Waldheim

Die Marke Florena werde auch weiterhin aktiv beworben. „Florena wird sowohl in den verbrauchernahen social media Kanälen als auch mit gezielten Handelsaktionen unterstützt“, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Der Marktanteil von Florena sei im Osten größer als im westlichen Deutschland.

Florena wird in Waldheim abgefüllt. Ob die Tochter Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH Gewinn oder Verlust macht, ließ die Konzernleitung ebenfalls offen. Da es sich bei dem Werk seit 2008 um einen reinen Produktionsstandort handelt, gebe es keine Informationen über den in Waldheim erzielten Umsatz. 2002 hat die Beiersdorf AG das ehemalige Florena-Werk in Waldheim übernommen. 300 Mitarbeiter sind am Standort beschäftigt. Das gelte auch für die Beschäftigten in Waldheim. „Ziel des im September vereinbarten Restrukturierungsprogramms ist, das sächsische Traditionswerk wieder wettbewerbsfähig zu machen“, erklärte er.

zur Startseite