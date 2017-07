Verschwindet die alte Kronkorkenfabrik? Für die Südumfahrung müssen Bäume und Gebäude in Pirna weichen. Gilt das auch für das Gebäude am Lindigt?

Die Südumfahrung soll übers Seidewitztal bis zum Sonnenstein verlaufen. © Visualisierung: Deges

Die ehemalige Kronkorkenfabrik am Lindigt in Pirna wird nicht im Zuge der Bauarbeiten zur neuen Südumfahrung abgerissen. Dies geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des Stadtrates Peter Tränkner (Pirnaer Bürgerinitiativen) hervor. Der Abgeordnete hatte sich erkundigt, ob das Gebäude möglicherweise verschwindet, wenn die neue Trasse es tangiert. Laut des Rathauses liege die alte Kronkorkenfabrik am Postweg und befinde sich in Privatbesitz. Nach den der Stadt vorliegenden Unterlagen liege das betroffene Grundstück allerdings nicht im Baubereich der künftigen Ortsumgehung. Über einen anderweitigen Abriss ist derzeit nichts bekannt. (SZ/mö)

