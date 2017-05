Verschwindet Ampel beim Bierstadtfest?

Allmorgendlich und am Nachmittag im Berufsverkehr mutiert die Bierstadt Radeberg derzeit heftig zur Staustadt Radeberg. Grund ist die Vollsperrung der Oberstraße zwischen Pulsnitzer- und Otto-Bauer-Straße. Die morsche Piste wird endlich saniert – was allerdings Umleitungen notwendig macht, die dann für volle Straßen rund ums Zentrum sorgen. Hinzu kommt die für die Baustelle veränderte Ampel-Regelung an der Kreuzung Oberstraße/Pulsnitzer Straße, die es den Autos nicht wirklich leicht macht …

Wenn nun am ersten Juni-Wochenende das Bierstadtfest nach Radeberg lockt und wieder über 30 000 Besucher erwartet werden, könnte es deshalb zu jeder Menge Frust kommen. „Am Wochenende sehe ich die Probleme nicht ganz so heftig“, sagt Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Aber, fügt er an, natürlich habe man die Situation auch in Bezug aufs Bierstadtfest im Blick. „Wenn es der Bauverlauf zulässt, könnte es während des Festes zu Änderungen der Ampelschaltung kommen“, stellt er zumindest in Aussicht. (SZ/JF)

