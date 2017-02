Verschuldung soll weiter sinken

Neustadt will den eigenen Schuldenstand weiter abbauen. Das hat die Kommune mit dem neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 festgelegt. Er wurde in der letzten Stadtratssitzung beschlossen. Rein rechnerisch soll Ende dieses Jahres jeder Neustädter auf 313 Euro kommen, mit denen er in der Kreide steht. In zwei Jahren soll die Pro-Kopf-Verschuldung dann auf 264 Euro sinken. Die Stadt hat zudem festgelegt, nicht an den Steuern und Gebühren zu drehen. Das soll auch mittelfristig so bleiben. Neustadt wird keine neuen Kredite mehr aufnehmen.

Der Kreditstand ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Ende 2014 hatte die Kommune noch 5,4 Millionen Schulden. Ende dieses Jahres sollen es nur noch 3,9 Millionen sein. (SZ)

