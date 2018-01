Verschönerungsverein baut Familienoase am Kreuzfelsen Im neuen Jahr will der Verein an seiner Arbeit anknüpfen. Er beschenkt sich dabei selbst – und die Stadt Waldheim.

Die Mitglieder des Verschönerungsvereins Waldheim packen stets zu: Hier montierten sie ein Geländer am Festplatz am Kreuzfelsen.Auch für das nächste Projekt sind sie gerüstet. © Archiv/Dietmar Thomas

Waldheim. Kaum jemand wird bestreiten, dass der Verschönerungsverein Waldheim sehr viel für die Stadt und die Umgebung getan hat. Und auch wenn die meisten Mitglieder sich in der „zweiten Hälfte des Lebens“ befinden, wie Vorstand Gerd Pfeifer sagt, bleiben die Mitglieder voller Tatendrang. Doch dieses Jahr will der Verein auch für sich etwas Gutes tun. Als Erstes ist geplant, die Lagerhalle vom Kornhaus in die Gebersbacher Straße umzusiedeln. „Dabei machen wir gleich Inventur“, so Gerd Pfeifer. „Das heißt für uns Pflege und Aussortieren der technischen und sonstigen Arbeitsgeräte.“ Denn es müsse ja kontinuierlich weiter gehen. Vor allem mit der Pflege der Baumanpflanzungen, sowohl an der Gebersbacher als auch der Kriebsteiner Straße. „Wir sollten da zweimal im Jahr ran“, so Pfeifer. „Einmal im Frühling und einmal im Winter.“

Ebenfalls für dieses Jahr ist eine kleine Familienoase am Hochplatz unter dem Kreuzfelsen geplant. „Es soll eine kleine gemütliche Ecke mit Bänken und Tischen werden“, so der Vorsitzende. „Die älteren Anwohner haben diese Bitte an uns herangetragen. Da konnten wir schlecht nein sagen.“ Außerdem sei da noch die laufende Arbeit, die es für den Verein gibt. „Über 200 Parkbänke müssen wir instand halten, das bedeutet warten, streichen und manchmal auch reparieren.

Außerdem pflanzen wir Solitärgehölze an exponierten Stellen.“ Doch auch das Freischneiden von Aussichtspunkten gehört zum Tagesgeschäft des Vereins. „Von der Carolahöhe über die Lutherhöhe bis hin zur alten Hufe, alles muss regelmäßig geschnitten werden.“ An der alten Hufe verlangt zudem das Blockhaus ständige Aufmerksamkeit. „Und zu guter Letzt müssen wir auch den Gedenkstein an der Schillerhöhe renovieren“, so Pfeifer. „Die Arbeit wird uns auch dieses Jahr nicht ausgehen.“

Gute Zusammenarbeit mit Vereinen

Allein wäre dies alles wohl etwas viel für die 65 Mitglieder des Vereins. „Wir arbeiten sehr gut mit anderen Vereinen in Waldheim zusammen“, sagt er. „Immer wieder überlegen wir gemeinsame Projekte, sei es bei einem Benefizspiel oder bei einem ungezwungenen Treffen mit anderen Vereinen.“ Aber das größte Lob gelte den Handwerkern der Region, sagt Gerd Pfeifer. „Nicht nur, dass sie fleißig spenden, nein, auch die praktische Hilfe ist fantastisch.“ Gerade bei größeren Projekten seien sie eine große Hilfe. „Wenn man bedenkt, wie viele Betriebe uns bei der Rekonstruktion und dem Wiederaufbau des Wachbergturms geholfen haben“, sagt Pfeifer. „So konnten wir damals die Kosten von geplanten 100 000 Euro auf etwas unter 18 000 Euro drücken.“

Auch wenn die meisten Mitglieder schon etwas älter sind, die Jugend wird beim Verschönerungsverein nicht vergessen. „Wir arbeiten gern mit Schülern zusammen“, sagt Gerd Pfeifer. „Manchmal kommen sie freiwillig mit, um im Wald zu helfen oder wir bauen zusammen mit ihnen Vögelhäuschen und hängen diese dann auf.“ Dies findet der Vorstand wichtig. „Gerade der Kontakt mit Kindern und Jugendlichen liegt uns am Herzen. Wenn die Kinder von uns keinen verantwortungsvollen Umgang mit der Region lernen, von wem dann? Auch wenn der Begriff Heimat heutzutage etwas umstritten ist, wir wollen, dass die Jugendlichen ein positives Gefühl für ihre Region bekommen.“

