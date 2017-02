Verschönerungskur für die Dörfer Monatelang haben Stadt Gröditz, Bürger und Planer Ideen geschmiedet. Nun soll die Arbeit in der Altgemeinde Nauwalde beginnen.

Eins von zig Projekten, das die dörflichen Gröditzer Ortsteile schöner machen soll: die Umgestaltung des Bürgerhauses Nieska. Das Bild zeigt einen Entwurf für die Umgestaltung. Mit neu angepflanzten, dorftypischen Bäumen soll das Ensemble äußerlich gefälliger gestaltet werden. © Visualisierung: Ingenieurbüro Kasparetz-Kuhlmann

Gröditz. Vier Orte – viel zu tun. In Nauwalde, Spansberg, Nieska und Schweinfurth liegt manches im Argen. Vom leer stehenden Bäckerladen über fehlende Spielgeräte auf Spielplätzen bis zu verfallenden Gehöften. Eine Arbeitsgruppe hat sich seit Sommer 2016 damit befasst, wie die Orte aufgewertet werden können. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Die SZ beantwortet wichtige Fragen zum Dorfumbau, der nun beginnen soll.

Dorfumbau klingt gigantisch – werden jetzt alle Orte komplett umgestaltet?

Nein. Es geht darum, die Stärken der Dörfer zu bewahren und die Schwächen zu entwickeln. Dafür sind zum Beispiel so genannte Dorfumbau-Gebiete in jedem der vier Orte abgegrenzt worden, die meist um den Dorfkern liegen. Vor allem in diesen Bereichen hat sich die Stadt für die nächsten Jahre unter anderem Baumaßnahmen vorgenommen. Eine davon ist die Sanierung des Bürgerhauses in Nieska. An diesem Vorhaben zeigt sich, dass der Dorfumbau auch eine soziale Komponente hat, denn die Maßnahmen sollen letztlich auch das Zusammenleben in den Orten beleben, so Planerin Martina Kasparetz-Kuhlmann.

Wer wird die Baumaßnahmen im Dorf übernehmen – die Stadt allein?

Nein. Zwar stehen auf einer Liste etwa 40 Maßnahmen der öffentlichen Hand. Geplant ist etwa, den Dorfplatz in Schweinfurth mit der historischen Waage zu verschönern. Aber auch Private, Gewerbetreibende und Vereine können und sollen sich am Dorfumbau beteiligen. Vorstellbar ist zum Beispiel, derzeit ungenutzte Mehrseitenhöfe aufzuteilen und mehrere Wohneinheiten auszubauen, etwa in Schweinfurth. Künftig könnte das als Eigentümergemeinschaft funktionieren – wenn sich ein Investor findet.

Am Sportlerheim in Nauwalde soll ein großes Spielgerät aufgebaut werden. Dazu brauche es aber willige Bürger: „Es ist an euch, euch um euer Dorf zu kümmern“, hat Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) in Nieska bei der Vorstellung des Dorfentwicklungskonzepts appelliert. Planerin Martina Kasparetz-Kuhlmann ist optimistisch, dass das klappen wird. Die Bewohner hätten sich bereits rege an der Planung beteiligt.

Bauprojekte kosten viele Geld – wer bezahlt das alles?

Die Stadt Gröditz will bei den geplanten Umbaumaßnahmen von Förderprogrammen profitieren. Derzeit laufen die Anträge, um möglichst viele der kommunalen Projekte mit Geld zu untersetzen. Private können ihre Projekte mit Zuschüssen der EU für den ländlichen Raum fördern lassen. Wie das genau funktioniert, dazu berät der Verein Elbe-Röder-Dreieck, der im Glaubitzer TGZ sitzt. Laut Planerin Martina Kasparetz-Kuhlmann kann auch in den Genuss von Fördergeldern kommen, wer mit seinem Eigentum außerhalb der Dorfumbau-Gebiete liegt.

Wie lange bleibt Zeit, um beim Dorfumbau mitzumachen?

Da die Fördertöpfe ein begrenztes Volumen haben, rät Bürgermeister Jochen Reinicke allen Privaten, die beim Dorfumbau mitmachen wollen, das in den nächsten zwei bis drei Jahren zu tun. „Ich weiß nicht, wie lange es so geht. Aber die ersten machen das Geschäft“, so der Stadtchef.

Ausführliche Informationen zum Dorfumbau gibt es bei der Stadtverwaltung im Bauamt. In der Stadtverwaltung stehen auch das Kartenmaterial und die Dokumentation zum Dorfentwicklungskonzept bereit.

Der Stadtrat soll das Konzept, das die Grundlage für alle künftigen Projekte sein soll, in seiner Sitzung am 21. Februar beschließen.

