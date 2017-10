Verschönerung auf Orientalisch An der Bautzener Kurt-Pchalek-Straße gibt es jetzt einen neuen Friseursalon. Der hat eine interessante Geschichte.

Aiman al Shami ist einer von fünf Mitarbeitern im „Orientalischen Friseursalon“. Die Spezialität im Herrenbereich ist die Bartrasur. © Carmen Schumann

Fast fünf Jahre stand das Geschäft an der Kurt-Pchalek-Straße 14 leer, nachdem der Salon „Brünett“ der Friseurgenossenschaft Figaro 2012 ausgezogen war. Nun ist der Leerstand endlich beendet. Ein orientalischer Friseursalon öffnete Anfang Oktober. Inhaber ist der aus der Türkei stammende Kurde Enez Gök. Sein Bruder Kerem Gök arbeitet ebenfalls im Unternehmen mit. Eine besondere Beziehung zu dem Haus, in dem sich der Salon befindet, hat jedoch Mitarbeiterin Menekse Ürük-Özer, ebenfalls Kurdin aus der Türkei. Sie lebt nämlich schon seit zehn Jahren in der Kurt-Pchalek-Straße 14. Die Hauseigentümer, Anita und Bernd Seiler, seien für sie mittlerweile fast schon wie Eltern geworden, und für ihre drei Kinder im Alter von elf, zehn und vier Jahren vertreten sie die Großelternstelle. Die Kinder spielen oft mit Seilers Enkel. Darüber ist Menekse Ürük-Özer sehr glücklich.

Die Seilers wiederum sind sehr froh, dass sie den leer stehenden Laden endlich wieder vermieten konnten. Und doppelt glücklich, weil wieder ein Friseur eingezogen ist. Wie Anita Seiler sagt, befand sich seit sage und schreibe fast 100 Jahren ununterbrochen immer ein Friseursalon in den Geschäftsräumen. Ihre Großeltern Jenny und Alfons Pult hatten ihren Salon 1918 eröffnet. Nach dem Tod des Großvaters 1924 übernahm ihn ein Geselle. Ab den 60er Jahren wurde der Salon dann von der Friseurgenossenschaft Figaro betrieben. Die Genossenschaftsfriseure waren vor fünf Jahren in die ehemalige Jawa-Werkstatt an der Kurt-Pchalek-Straße 1a umgezogen und hatten den Salon in „Haar-Schmiede“ umbenannt.

Damenfriseure gesucht

Menekse Ürük-Özer kam, nachdem ihre Kinder aus dem Gröbsten raus waren auf die Idee, im Erdgeschoss wieder einen Friseursalon einzurichten. Auf einer Privatschule in Leipzig qualifizierte sie sich zur Kosmetikerin und als Nageldesignerin sowie Wimpernstylistin. Auch die Wachstechnik zur Haarentfernung eignete sie sich an. Alle diese Dienstleistungen bietet sie nun im neuen „Orientalischen Friseursalon“ an. Auch die interessante Technik des Haarentfernens mittels Bindfaden beherrscht sie. Die kommt speziell im Bereich des Gesichtes zur Anwendung. Angeboten wird auch die Haarentfernung mittels Wachs- oder Lasertechnik. Die Wimpern kann man sich verlängern und die Augenbrauen korrigieren lassen. Im Bereich des Herrensalons ist vor allem die spezielle orientalische Bartrasur interessant, nicht nur für Zugewanderte, sondern auch für Einheimische. Denn viele Männer seien bisher extra nach Dresden gefahren, um sich ihren Bart gestalten zu lassen, sagt Menekse Ürük-Özer.

Anita und Bernd Seiler hatten seit April den Laden runderneuern lassen. Eine große Verbesserung sind die neuen Sanitäranlagen, die sich bisher am anderen Ende des Hausflurs befanden und nun direkt an den Salon angrenzen. Auch die Elektrik und die Fußböden wurden komplett erneuert. Selbstverständlich wurde alles neu gemalert. Mit den extra aus der Türkei eingeflogenen Möbeln und Waschbecken in Schwarz wirkt der neue Salon sehr elegant und modern. Insgesamt sind im „Orientalischen Friseursalon“ fünf Mitarbeiter beschäftigt. Gesucht werden jedoch noch Damenfriseure oder -friseurinnen.

