Verschlissene Spielplätze Der TÜV hat die Spielplätze in der Stadt überprüft. Von den 49 Spielgeräten waren allerdings nur 40 in Ordnung.

Gehört zu den wenigen Spielgeräten in der Stadt Bad Schandau, die gesperrt werden müssen: der Balancierbalken im Ortsteil Prossen. Foto: Norbert Millauer © norbert millauer

Das Holz hat ausgedient, der Balancierbalken seine Aufgabe erfüllt. Risse und ausgebrochene Stellen sind keine extra eingebauten Schwierigkeiten, sondern stellen eine Gefahr dar. Jetzt sollte auf dem Spielgerät am Festplatz in Prossen kein Kind mehr versuchen, von einem Ende des Holzbalkens zum anderen zu gelangen. Das sieht auch der Technische Überwachungsverein (TÜV) so, der eine Sperrung des alten Spielgerätes angeordnet hat.

Die Stadt Bad Schandau hatte im September alle öffentlichen Spielplätze, ein Volleyballfeld und zwei Bolzplätze vom TÜV Süd überprüfen lassen. Diese Inspektion ergab, dass von den 49 Spielgeräten nur 40 ohne Beanstandung waren. Neun Geräte wiesen Mängel auf. Zwei davon mussten gesperrt werden, darunter der Balancierbalken in Prossen.

Die erkannten Mängel wurden beziehungsweise werden vom Bauhof oder einer Firma beseitigt. Bauhofchef Jens Küller erklärte im Stadtrat, dass die Mängel zum einen auf witterungsbedingten Verschleiß zurückzuführen sind, aber auch auf unsachgemäße Benutzung, beispielsweise durch Jugendliche oder Erwachsene. Zudem gebe es Schäden wegen Vandalismus auf den Spielplätzen. Insgesamt schätzte er den Zustand aber als befriedigend ein. Dem wollte keiner der Stadträte widersprechen.

Der witterungsbedingte Verschleiß ist dem geschuldet, dass 80 Prozent der Spielgeräte aus Holz gefertigt sind. Das sollte sich ändern, erklärt Küller. Das wurde bei den Spielplätzen in Postelwitz und Krippen, die nach Hochwasserschäden neu beschafft wurden, bereits umgesetzt. „Perspektivisch sollte das bei allen Spielplätzen erfolgen, weil das wartungsfrei und langlebiger ist“, sagte Küller.

Für eine Umrüstung fehlt der Stadt aber das nötige Geld. Im Haushalt sind jährlich nur 4 000 Euro für die Unterhaltung der Grundstücke und der Geräte vorgesehen sowie 3 000 Euro für Neuanschaffungen. Für die Ersatzbeschaffung größerer Kletter- oder Rutschenkombinationen sei dieses Budget allerdings zu gering. Solche ließ der TÜV bei seiner Prüfung aber zum Glück nicht sperren. Von den elf Spielplätzen befinden sich vier in der Kernstadt Bad Schandau und je einer in den sieben Ortsteilen.

zur Startseite