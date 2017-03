Verschlingt der Dorfbach Ottendorf? Der Dorfbach ist schon länger marode. Immer wieder bricht er ein. Jetzt allerdings besteht akuter Handlungsbedarf.

In Ottendorfs Unterwelt ist einiges nicht in Ordnung. Am Dorfbach ist der tiefe Krater unübersehbar. Foto: Dirk Zschiedrich

Ein großes Loch klafft derzeit in einem Bereich des Ottendorfer Dorfbaches. Neu ist das nicht, aber größer. Und immer wieder rumort es entlang des Dorfbaches.

Anfang 2016 hatte sich an eben dieser Stelle die Erde aufgetan. Das Loch war etwas kleiner und wurde mit einem Absperrband und einer Leiter gesichert. Offenbar wurde die Schadstelle nicht behoben. Vielmehr ist sie noch größer geworden. Der in der Ortsmitte gelegene Schadbereich wurde gesichert und ausgepumpt, heißt es aus dem Sebnitzer Tiefbauamt. Vorerst könne die Rohrverbindung nicht hergestellt werden, da der Zustand der Rohre kein Bearbeiten zulasse. Noch im März soll der komplette Dorfbach befahren werden, um den Zustand zu ermitteln. Über den Dorfbach selbst wird in Ottendorf seit jeher das Regenwasser mit entsorgt. Diskussionen um den Zustand der Anlagen gab es bereits in der damals noch eigenständigen Gemeinde Kirnitzschtal. So wurde zum Beispiel 2009 bei einer Befahrung festgestellt, das der Regenwasserkanal komplett ausgewechselt werden muss. Das ist in Teilbereichen geschehen. Vermutlich wurden nicht alle Schadstellen behoben. Im Jahr 2010 folgte die nächste Befahrung, weil der Abwasserzweckverband ein Regenwasserkonzept erstellen wollte. Doch am grundsätzlich schlechten Zustand hatte sich auch da nichts verändert. Vor gut einem Jahr entstand auch auf dem Parkweg ein Loch. Diese Stelle wurde ebenfalls abgesperrt und mit einer Platte abgedeckt. Dazu kam noch jenes Loch, welches inzwischen ein tiefer Krater wurde. Sebnitz Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) sieht noch größeres Ungemach, wenn ab 2018 an der Kreisstraße weitergebaut wird. Bis dahin muss es eine Lösung für den Dorfbach geben.

