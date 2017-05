Verschleudert das Rathaus 500 000 Euro im Jahr? Der Mieterverein erhebt schwere Vorwürfe. Bedürftige sollen verpflichtet werden, Mieterhöhungen überprüfen zu lassen.

© Symbolfoto: dpa

Ziemlich genau nach 15 Monaten erhalten viele Dresdner Mieterhöhungen von ihrem Vermieter. Immer, wenn diese Frist abgelaufen ist, wollen Private und Wohnungsunternehmen etwas draufschlagen. „Da werden Grenzen bewusst ausgereizt“, sagt der Vorsitzende des Mietervereins und SPD-Stadtrat Peter Bartels.

Der Verein vertritt in Dresden rund 15 000 Mitglieder. Das ist nur ein Teil der rund 200 000 Mieterhaushalte in der Stadt. Wenn der Mieterverein Erhöhungen prüft, findet er häufig Fehler. Bei etwa zwei Dritteln sei das der Fall. Die Zahl der Beschwerden steigt immer dann rasant, wenn alle zwei Jahre zum 1. Dezember der neue Mietspiegel erscheint. Denn dann schlagen die Vermieter drauf und versuchen es auch teilweise mit falschen Forderungen. Gegen diese geht der Mieterverein dann vor. Häufig wird die Wohnlage falsch eingeordnet, also wird aus einer einfachen eine mittlere oder aus einer mittleren eine gute. Am häufigsten treten Fehler beim Großvermieter Vonovia auf. „Das liegt auch an der Menge der Wohnungen und weil das Unternehmen als Nachfolger der städtischen Woba im Fokus steht“, erklärt Bartels.

Der Verein hat durchaus Erfolge mit den Widersprüchen. So hat Vonovia für Häuser in jeweils einer Straße in Johannstadt und Prohlis die Mieterhöhungen zurückgenommen. „Der Mietspiegel ist nicht straßengenau“, deshalb könne es zu Fehlern kommen, erklärt Vonovia-Sprecherin Bettina Benner. Man habe das korrigiert und sich bei den betroffenen Mietern entschuldigt. Auch IT-Fehler führen laut Benner gelegentlich zu falschen Mieterhöhungen. „Wir überprüfen die Mieten ständig und erhöhen nur, wenn es angemessen und gesetzlich zulässig ist.“ Allerdings warnt Bartels, dass es kein Gesetz gegen falsche Mieterhöhungsschreiben gebe. „Der Bürger hat nur das Recht, diese zu prüfen.“

Mit den Beanstandungen hat der Verein beispielsweise eine Mieterhöhung an der Grunaer Straße von 29,20 Euro im Monat komplett abwenden können. An der Rudolf-Leonhard-Straße musste der Vermieter die Erhöhung von 47,78 Euro um 36,98 Euro reduzieren. Im Schnitt konnten die vertretenen Mieter so 26 Euro im Monat oder 312 Euro im Jahr sparen.

Ein großes Problem seien aber die Wohnungen von Bedürftigen. Dort werde besonders häufig Erhöhungen zugestimmt, sagt Bartels, weil kein Interesse der Mieter bestehe, denn die Miete werde von der Stadt gezahlt. Für solche Fälle hat der Verein ein Abkommen mit der Verwaltung. Diese kann den Betroffenen eine vergünstigte Jahresmitgliedschaft zahlen, dann werden diese beraten. Allerdings habe die Stadt von den rund 60 000 Empfängern dieser Unterstützung in diesem Jahr lediglich 24 an den Mieterverein verwiesen. „Da fehlt mir jedes Verständnis“, so Bartels. Er macht eine Rechnung auf, wonach für jeden Euro, der an den Mieterverein gezahlt werde, 17 Euro eingespart werden könnten. Bartels geht davon aus, dass in den letzten Monaten etwa 10 000 Mieterhöhungen an diese Klientel rausgegangen sind. Er spricht von rund 500 000 Euro, die so „verschleudert“ würden. „Ich sehe da die Stadt in der Pflicht. Das ist Steuergeld, mit dem sorgsam umgegangen werden muss.“

Bartels fordert eine Verpflichtung aller, die von der Stadt die Wohnung bezahlt bekommen, Mieterhöhungen überprüfen zu lassen. Zumal die höheren Mieten in die kommenden Mietspiegel einfließen. So werde das Wohnen für alle unnötig teurer. Die Stadt verwahrt sich dagegen. Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke): „Die Expertise des Mietervereinsvorsitzenden in allen Ehren. Aber hier geht Herr Bartels eindeutig zu weit.“ Die Stadt habe mit der Mietpreisbremse und der Förderung von sozialem Wohnungsbau Maßnahmen ergriffen, um dem Anstieg der Mieten und einer Überhitzung des Dresdner Wohnungsmarkts vorzubeugen.

Zudem würden die Mieterhöhungsverlangen vom Sozialamt und dem Jobcenter geprüft. Allerdings entscheiden die Mieter, ob sie dagegen vorgehen. Das ergebe sich aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Bartels müsse eine Gesetzesinitiative im Bund starten, um Mieter zur Prüfung zu verpflichten.

