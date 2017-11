Verschenke Salatcreme und Wasserhahn Vom Dreckhaufen bis zur Zwei-Meter-Schlange – was die Radebeuler Kurioses bei Ebay so kostenlos anbieten.

zurück Bild 1 von 4 weiter Screenshots von Ebay: Über die Kleinanzeigen im Internet verschenken die Radebeuler allerhand Kram, mehr oder weniger sinnvoll. Zum Beispiel vegane Salatcreme. Die kann man bei Privatleuten abholen, weil der Ehemann die falsche Sorte gekauft hat. © Bildstelle1, User Screenshots von Ebay: Über die Kleinanzeigen im Internet verschenken die Radebeuler allerhand Kram, mehr oder weniger sinnvoll. Zum Beispiel vegane Salatcreme. Die kann man bei Privatleuten abholen, weil der Ehemann die falsche Sorte gekauft hat.

Screenshots von Ebay: Über die Kleinanzeigen im Internet verschenken die Radebeuler allerhand Kram, mehr oder weniger sinnvoll. Zum Beispiel vegane Salatcreme. Die kann man bei Privatleuten abholen, weil der Ehemann die falsche Sorte gekauft hat.

Ob die noch jemand gebrauchen kann? Ein Radebeuler verschenkt DDR-Kacheln.

Noch ein Geschenk gefällig? Die selbstgebastelten Wandgestecke sind kostenlos.

Einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul. Aber was manche Leute kostenlos bei Ebay verscherbeln, ist bei genauer Betrachtung schon reichlich komisch. Die Radebeuler sind da keine Ausnahme. Sie haben manche kuriosen Dinge im Angebot beziehungsweise versuchen, sie so schnell wie möglich los zu werden.

Gar keinen Hehl daraus, dass er einfach nur ausmisten will, macht ein Radebeuler, der Grußkarten abzugeben hat. „Muss schnell weg, da wir Platz brauchen“, schreibt er unter sein Angebot. Und ein anderer veröffentlicht: „Wir räumen gerade den Keller aus und haben noch paar Gardinenstangen zu verschenken.“ Immerhin: Er erwähnt auch, dass die Stangen angelaufen und verrostet sind. Mehr Spannung verspricht da schon eine taiwanesische Schönnatter. Die 2,20 Meter lange Schlange liegt für lau zur Selbstabholung in Radebeul bereit. Wem das zu gefährlich ist, kann das Set zum Züchten von Urzeitkrebsen nehmen, das ein Radebeuler verschenkt. Zumindest fast. Im Gegenzug hätte er gerne eine Tüte Chips.

Nicht die einzige interessante Entschädigung, die sich in der Lößnitzstadt gewünscht wird. Eine Frau gibt Handtaschen gegen Geleebananen ab. Aber selbstverständlich ein Päckchen pro Tasche, betont sie. Ein anderer Nutzer verschenkt einen Wasserhahn mit drei Leitungen, wenn er dafür zwölf Packungen Milch bekommt. Mit 1,5 Prozent Fettanteil, bitte. Für eine Haartönung in Mahagonibraun möchte eine Radebeulerin zwei Packungen Früchtetee. Wenn möglich, der Eigenmarke von Lidl oder Aldi. Unbedingt aus Riesa müssen die Nudeln kommen, die sich ein anderer im Gegenzug für ein weißes Porzellanpferd wünscht. Für Nudeln bekommt man in Radebeul auch zwei frischgewaschene Kissen mit Pferdemotiven oder einen Garderobenständer.

Ganz umsonst ist der Haufen Dreck, den ein Radebeuler anbietet. Den Bauschutt kann man kostenlos bei ihm abholen. Auch einen Stapel DDR-Kacheln gibt es kostenlos. Solange es einen nicht stört, dass viele zerbrochen und dreckig sind, wie das Foto bei Ebay eindeutig zeigt. Noch ein Gratisgeschenk: drei Säcke voll mit Kaninchenmist. Manch ein Kleingärtner, der seine Beete naturbelassen düngen möchte, freut sich vielleicht darüber.

Oder braucht jemand einen Wäschetrockner, der nicht mehr trocknet? „Mit Wäsche hört er nach zehn Minuten auf“, schreibt der Anbieter. Er hofft auf einen Bastler, der das Gerät trotzdem nimmt. Garantie ist aber ausgeschlossen. Das gilt auch für ein Blitzlicht Elgawa B125, das in Radebeul angeboten wird. Vor etlichen Jahren war es noch voll funktionstüchtig, schreibt der Besitzer. „Über die heutige Funktionsfähigkeit ist keine Aussage möglich.“ Wieder ein anderer Radebeuler verschenkt einen Röhrenfernseher. Ob die Fernbedienung noch funktioniert, könne er aber leider nicht testen, weil ihm die Batterien fehlen. Wer will, kann auch noch die Rohre für Dunstabzugshauben nehmen, die Löcher haben. Auf gar keinen Fall darf man mit den Autoreifen fahren, die ein Bürger dieser Stadt anbietet. Sie sind abgefahren und ausrangiert, schreibt er. Als Fender am Boot oder Puffer in der Garage gehen die Reifen aber noch. Etwas für Sammler sind die drei Heckscheiben für Trabant und Wartburg, die verschenkt werden.

An manchen kuriosen Angeboten sind auch die Ehemänner schuld. „Hat mein Mann falsch gekauft“, schreibt eine Nutzerin aus Radebeul, die vegane Salatcreme verschenkt. Vielleicht kann es der Mann wieder gutmachen, wenn er seiner Frau das selbst gebastelte Trockengesteck schenkt, das es ebenfalls über Ebay in Radebeul gibt. Auch im Angebot: WC-Papiersitze, ph-hautneutrale Fußpflegecreme, ein angebrochenes Haargel und ein kaputter Wäschekorb.

Und auch die Abholung der zahlreichen Geschenke sollte durchdacht sein. Ein Radebeuler, der Blumenkästen abgibt, hat da gleich noch einen guten Tipp: „Am besten ist, wenn man mit dem Auto kommt und das alles auf einmal abholt“, steht unter seinem Angebot.

zur Startseite