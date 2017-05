Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen beim Udo-Lindenberg-Konzert Am Donnerstag werden Tausende Besucher in der Sachsenarena erwartet. Der Veranstalter hat deshalb gleich mehrere Bitten.

Der Vorverkauf für das Udo-Lindenberg-Konzert am Donnerstag ist sehr gut gelaufen. Es werden am Abend intensive Personenkontrollen durchgeführt, so der Veranstalter. © dpa

Udo Lindenbergs Konzertagentur kann zufrieden sein: Zum Auftritt des Panik-Rockers am Donnerstagabend in der Sachsenarena gibt es zwar noch einige Restkarten. Dennoch sei der Vorverkauf sehr gut gelaufen, sagt Irina Schmaus von der Agentur Känguruh Production, die Lindenberg nach Riesa geholt hat. „Man muss bedenken, dass die Sachsenarena auch eine sehr große Halle ist und sich das Konzert jetzt vor allem an diejenigen richtet, die vergangenes Jahr für die Auftritte in Leipzig keine Karte bekommen haben.“ Vor diesem Hintergrund sei man sehr zufrieden. In jedem Fall werden wohl Tausende Besucher am Donnerstag in die Arena strömen. Deshalb sei mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen, betont der Veranstalter – und empfiehlt, am besten die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Durch die Sachsenarena werden zusätzliche Parkplätze angeboten, die am Tag der Veranstaltung entsprechend ausgeschildert sind. Unter anderem verkehrt ein kostenfreier Shuttleservice vom Riesapark zur Arena.

Kein Einlass mit Tasche

Der Einlass zur Veranstaltung beginnt 18.15 Uhr. Weil zur Sicherheit der Besucher intensive Personenkontrollen durchgeführt werden sollen, könne es zu Verzögerungen am Einlass kommen. Um die so gering wie möglich zu halten, sollten Besucher keine großen Taschen oder Rucksäcke mit sich führen. „Mit diesen Gepäckstücken wird kein Einlass gewährt“, betont Irina Schmaus. (SZ/stl)

Restkarten für das Konzert gibt es noch unter www.kaenguruh.de, Telefon: 0345 2029771 sowie an der Abendkasse.

