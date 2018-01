Versammlung zu Straßenbau-Plänen Die Planer informieren über zwei Projekte in Freital-Wurgwitz. Dabei droht ein Vorhaben am Geld zu scheitern.

Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz beantwortet Fragen zur Planung. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Die Stadt Freital plant den Ausbau der Pesterwitzer Straße sowie der Oberhermsdorfer Straße in Wurgwitz. Dazu wird es am Montag, 8. Januar, eine Einwohnerversammlung geben. Mitarbeiter der Stadtverwaltung, darunter Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz, beantworten dort auch Fragen zur Planung. Außerdem stehen Mitarbeiter zweier Planungsbüros als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie können über Details und Notwendigkeiten einzelner Planungspunkte Auskunft geben. Die Versammlung in der Zöllmener Straße 20 beginnt 18 Uhr.

Vorgesehen ist, so schnell wie möglich die beiden Straßen grundhaft zu sanieren. Die Pesterwitzer Straße soll auf einem Teilstück zwischen Kesselsdorfer und Zöllmener Straße ausgebaut werden. Geplant sind auch Parkbuchten, neue Fußwege, zwei Übergänge und Bushaltestellen. Die Bauzeit liegt bei fünf Monaten. Die Maßnahme ist im Haushaltsentwurf 2018 auch eingetragen. Stimmt der Stadtrat dem zu, ist ein Baubeginn 2018 realistisch.

Die Oberhermsdorfer Straße soll auf einer Länge von 1,4 Kilometern grundhaft saniert werden. Geplant ist auch der Bau eines Fußweges, der wird von Anliegern seit Mitte der 90er-Jahre gefordert. Die Kosten liegen bei 2,9 Millionen Euro. Allerdings strich die Stadtverwaltung aus finanziellen Gründen das Projekt aus dem aktuellen Haushaltsentwurf. Ein Baubeginn in diesem Jahr, wie zunächst vorgesehen, ist damit unwahrscheinlich, es sei denn, der Stadtrat beschließt anders. (SZ/hey)

