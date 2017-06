Versailles bei Heidenau Vier Jahre war der Barockgarten eine Baustelle. Jetzt sprudelt die Stille Musik wieder und macht Frankreich Konkurrenz.

Das Wasserspiel der Stillen Liebe, Fontänen in den Becken, gepflegte Wege, Skulpturen und Orangenbäumchen: Was August der Starke im Barockgarten vollenden ließ, ist nun wieder in voller Schönheit zu erleben. © Norbert Millauer

Das sieht aus wie eine Hochzeit, sagen die Lehmanns aus Dresden-Zschachwitz. Erst wundern sie sich über die vielen Leute, dann verfolgen sie am Donnerstagnachmittag das Geschehen vor der Unteren Orangerie im Barockgarten. Eine Hochzeit ist es zwar nicht, die werden in der Oberen Orangerie gefeiert, aber Sekt und eine Torte, Reden und Wünsche gibt es trotzdem. Der Anlass: Nach vier Jahren und 3,8 Millionen Euro ist der Park wieder frei von Baustellen, Kränen, Löchern und gesperrten Ecken.

Der neue Barockgarten





Während sich drin die Redner am Mikrofon abwechseln, flanieren draußen die Gäste vorbei. Auch die Lehmanns werfen einen Blick hinein. Grad bekommt Andrea Dietrich den symbolischen Schlüssel. Der ist diesmal aus Schokolade und krönt eine Torte. Andrea Dietrich hat als Schülerin das Herbstlaub im Park gefegt und ist jetzt die Chefin. Nicht immer war der Park so schön wie jetzt. Auch die Lehmanns erinnern sich an die Zeit, da er ein „bissel vergammelt“ war. Von den Bauarbeiten der letzten Jahre haben sie nichts bekommen. „Wir waren lange nicht hier“, sagen sie und warten, dass es im Wasserspiel der Stillen Musik wieder sprudelt.

Viele Namen werden in den Reden genannt, von denen, denen man dankt und die anwesend sind, aber auch von drei von nicht Anwesenden. Einer ist der August der Starke. Der hat den Garten zwar nicht bauen lassen, aber ihm das heutige Gesicht gegeben. Auch Staatskapellen-ChefdirigentChristian Thielemann ist nicht da, würde aber gern im Friedrichschlösschen wohnen, ließ er Christian Striefler, den Chef der sächsischen Burgen und Schlösser wissen. Über den dritten Namen, den Striefler nennt, freuen sich vor allem die langjährigen Barockgarten-Mitarbeiter. Eckhard Hantsch war viele Jahre der Großsedlitzer Orangeur. Die Bäume, die vor der Unteren Orangerie stehen, tragen noch seine Handschrift. Jetzt bringt Hantsch seinen eigenen Garten zum Blühen.

Pöppelmann hat mitgemischt

Roswitha Eggers hat aufmerksam zugehört und einen Namen vermisst. Pöppelmann. Seine Entwürfe flossen in die Gestaltung des Gartens ein. Das erzählt die Dohnaerin bei ihren Führungen immer. Seit etwa sieben Jahren macht sie das, in guten Monaten bis zu sieben Mal. Auch während der Bauzeit.

„Ich habe den Leuten das immer alles erklärt, und sie haben es verstanden.“ Reduzierte Eintrittspreise und die Aktion „Zahl, was du willst“ halfen. Manche fanden einen Kran im Barockgarten zwar interessant, andere machten aber einen Bogen um den Park. Nun haben alle wieder einen Grund, ihn zu besuchen. Sachsens Versailles, sagen die Kenner.

Roswitha Eggers hat jetzt noch mehr zu erzählen. Vom originalen Beckenboden, der bei den Arbeiten im Wasserspiel der Stillen Liebe gefunden wurde zum Beispiel. Von den 7 700 Quadratmetern wieder hergestellten Wegen, von den historischen hölzernen Unterbauten in den Langbecken. Und von den Treppen, die ausgebaut, abtransportiert, saniert und wieder eingebaut worden. 163 Linden wurden bereits seit 2000 aus Stecklingen gezogen.

Es wird vielen gedankt und manches gewünscht. Dass über die Kaskaden wieder Wasser läuft, zum Beispiel. Dass das Friedrichschlösschen weiter saniert wird. Und dass es vielleicht schon nächstes Jahr ein neues Kassengebäude gibt und ein Leitsystem, damit die Gäste auch die neue Toilette finden. Die Lehmanns waren zwar zur großen Feier nicht eingeladen, freuen sich aber trotzdem. „Es ist alles ganz toll gepflegt und wunderschön.“ Am 1. Juli wird wieder im Großsedlitzer Garten gefeiert, mit barocker Tafel, Musik und Essen. Und dann sind alle eingeladen.

