Verrückter Rollentausch Die neue Frauenkirchen-Pfarrerin Angelika Behnke über die Aktualität der Weihnachtsgeschichte.

Pfarrerin Angelika Behnke wünscht sich zu Weihnachten, dass wir uns gegenseitig aus dem Schatten ins Licht verrücken. Denn ins Dunkel gehöre kein Mensch. © René Meinig

Manche Dinge bleiben in guter Weise beständig – über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Daran denke ich, wenn ich in den Gottesdienstankündigungen für die Weihnachtstage den Hinweis „Krippenspiel“ lese. So wie viele kleine Krippenspieldarsteller heute bin auch ich als Kind und Jugendliche am Heiligabend durch verschiedene – kalte bis sehr kalte – Kirchen gezogen und habe König, Hirt, Maria gespielt. Mir hat das gefallen: in andere Rollen schlüpfen, sich verkleiden. Ein ganz besonderer Zauber lag auf dem Spiel.

Jetzt, mit den Augen der Erwachsenen, hat das Krippenspiel immer noch etwas Zauberhaftes, Wunderbares.

Was ist das Besondere? Schauen wir genau hin.

Generalprobe. Die Kinder sitzen da, in ihren Kostümen, zappelig zwar, aber doch friedlich vereint, die Weisen aus dem Morgenland neben Josef und den armen Hirten. Maria sitzt neben König Herodes, die Engel kneifen den ungastlichen Wirten übermütig in den Arm und setzen ihnen das Jesuskind auf den Schoß.

Wären da nicht die biblischen Erzählungen der Evangelisten Lukas und Matthäus, die uns überliefert sind, und sollte ich mir vorstellen, dieses Personal bevölkere ein und dieselbe Geschichte, deren Ende ich noch nicht kenne – ich würde darauf wetten, dass das Ganze im Streit endet: Der Ärger über die abweisenden Wirte machte sich Luft, der Neid auf die Besserverdienenden und auf die Wissenschaftler aus dem Morgenland wäre nicht zu unterdrücken. Maria würde das wahre Gesicht von Herodes erkennen – das Gesicht eines gewalttätigen Despoten, der über Kinderleichen geht. Josef wäre schnell dabei, sich als Zimmermann und Baumeister über den Beruf des Schafhirten zu erheben.

Über kurz oder lang würde das passieren, was bei jedem Disput geschieht: Menschen beginnen einander zu verachten, sie werden in eine Ecke gestellt. Mit einem Mal sind sie nicht mehr das, was sie sind, sondern nur ein seelen- und gesichtsloses Gegenüber in einem hasserfüllten Streit. Und da müssen sie bleiben, in gewisser Weise wie verhaftet. Der Streit verhaftet die Leute, auch ohne Polizei und Gefängnis. Manchmal lebenslänglich. Manche Dinge bleiben eben in böser Weise beständig.

Doch Gott sei Dank geht diese Geschichte anders. Die Generalprobe läuft gut: Die gesellschaftlich Privilegierten werden ebenso wie Benachteiligte und kühl kalkulierende Gastwirte zu der Einsicht gebracht, dass sich Ochs und Esel durchaus verständiger verhalten als sie. Alle Beteiligten werden vor dem Kind ins rechte Licht ge-rückt. Nicht ver-haftet, sondern: ver-rückt. Sanfter Kerzenschein erhellt die Gesichter, die sich zur Krippe hinwenden.

Diese wunderbare Ver-rücktheit ist bei Gott möglich, nicht nur in dieser Geschichte von Maria und Josef.

Es wäre einen Versuch wert, die Rollen abzulegen, auf die uns das Leben und andere Menschen so manches Mal ver-haften, und dass wir uns eine Rolle im Krippenspiel suchen. Ganz gleich, ob ich dann verachteter Hirt, treuer Josef, holder Engel oder überforderte Wirtin bin – als Rolleninhaberin kann ich mich einüben in Frieden stiftendes Handeln, wenn ich mich nur ganz auf das Ende dieser himmlisch-irdischen Geschichte einlasse. Auf das wunderbar Ver-Rückte der sonst in böser Weise beständigen Dinge. Auf das, was niemand erwartet, schon gar nicht mein Gegner. Dass ich es wage, auf ihn zuzugehen und die Hand nicht wegschlage, die mir ein anderer über die Krippe hinweg im Kerzenschein reicht.

Dass aus dem „Es begab sich aber zu der Zeit…“ ein „Es begibt sich zu unserer Zeit…“ wird – das ist harte Arbeit. Aber vielleicht sind wir da ja schon mitten drin: im Frieden stiften unter Kollegen, im Freundeskreis, in der Familie. Im Bemühen, das Kind in der Futterkrippe nicht aus dem Blick zu verlieren, auf seine Rolle beim Fest der Liebe zu achten. Vielleicht ist ja in diesen Tagen, zu Weihnachten 2016, für uns Generalprobe?! Dass wir uns gegenseitig aus dem Schatten ins Licht ver-rücken. Denn ins Dunkel gehört kein Mensch.

