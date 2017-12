Verrückter als alle anderen

Philip Campbell stammt aus Nordirland, lebt als Lehrer in Hoyerswerda und reflektiert hier sein Leben in der Stadt- region.Foto: Archiv © Gernot Menzel

Obwohl ich Weihnachten sehr genossen habe, bin ich froh, dass es vorüber ist. Am anstrengendsten war der Einkauf, bevor die Geschäfte für drei Tage (!) schlossen. Ich entschied, um dem Ansturm zu entgehen, meine Einkäufe bereits am Donnerstagabend zu erledigen. Aber schon am Freitag irrte ich wieder auf dem Globusparkplatz herum, um in Konkurrenz zu zahllosen Rentnerinnen eine Parklücke zu erhaschen. „Verrückte Menschen“, dachte ich bei mir, „als würde die Welt untergehen.“

Aber ich war verrückter als alle anderen. Mein Frühzeit-Shopping hat nicht funktioniert. Denn ich war noch vier weitere Male in umliegenden Geschäften. Jedes Mal, wenn ich wieder zu Hause war, stellte ich fest, dass ich etwas vergessen hatte und musste wieder los. Und immer brachte ich dann auch Dinge mit, die gar nicht auf der Einkaufliste gestanden hatten. Nun gibt es im Haus genügend Vorräte, um den Winter zu überleben – falls er auftauchen sollte.

Wie üblich war bei uns auch der Weihnachtsbaum wieder ein großes Thema. Wir entschieden uns, das städtische Kleingewerbe zu unterstützen und kauften bei einem charmanten älteren Ehepaar, das bei jedem Wetter draußen schuftet.

Vor meinen Augen wurde das Prachtstück geschlagen. Es duftete herrlich. Der Baum war teuer, aber prächtig. Zuvor hatte ich sorgsam die Höhe unseres Wohnzimmers ausgemessen. Doch als ich den Baum die Treppen hochgewuchtet hatte, stellte ich fest, dass er fünf Zentimeter zu groß war. „Besser als zu klein“, dachte ich. Meine Frau schickte mich mit der Säge auf die wackelige Leiter und wir diskutierten eine Weile, wie viel ich absägen sollte. Sie wollte mehr als ich. Ich erklärte wie immer, dass ich im Recht wäre und nicht nachgeben würde. Schließlich tat ich jedoch, was die meisten starken Männer tun würden und beugte mich ihren Wünschen. Als ich von der Leiter stieg, hatte sie die Hände vors Gesicht geschlagen – was bedeutete: Sie war einer ziemlichen Fehleinschätzung aufgesessen. Der Baum sah aus wie ein geköpftes Huhn. „Du bist schuld. Nun sieh zu, wie du das wieder hinbekommst“, knurrte ich beim Verlassen des Zimmers. Eine Stunde später kam ich zurück. Der Baum hatte die perfekte Größe und einen zauberhaften Stern an der Spitze. Fast glaubte ich, es habe ein Austausch stattgefunden, aber meine Frau rief mir triumphierend zu: „Noch nicht anfassen! Der Leim muss erst noch trocknen.“

Erneut versagt war mir dieses Jahr die bunte Weihnachtsbaumbeleuchtung. Es gab aber einen triftigen Grund. Stolz hatte ich mir eine neue, bunte Lichterkette gekauft, nur, um später entdecken zu müssen, dass es sich um Solarlichter für draußen handelt. Schweren Herzens dekorierte ich also einen Strauch im Garten damit und kann mich nun nach Anbruch der Dunkelheit an den Lämpchen freuen. Jedenfalls für die Stunde, die sie leuchten.

Bei meinem vorletzten Ladenbesuch am späten Sonnabend erspähte ich ein kleines Weihnachtsbäumchen – reduziert von 15 Euro auf 5 Euro auf 2,99 Euro. Ich war sehr versucht, es für die Fernsehecke unseres Arbeitszimmers zu kaufen. Aber würde meine Frau einen zweiten Baum tolerieren? Zurück zu Hause meinte sie jedoch: „Wenn es dich glücklich macht, warum nicht?“ Ich stürmte zurück in den Laden, doch der Baum war fort. Die später eigens von meiner Frau in eine Bodenvase gestellten Tannenzweige mit den bunten Lämpchen aus dem Vorjahr haben mich jedoch rasch mit den Umständen versöhnt.

Nach einigen Jahren habe ich mich inzwischen an deutsche Weihnachten gewöhnt. Und dieses Jahr war das Fest mein bisher schönstes in Hoyerswerda. Ich konnte nämlich viele meiner irischen Traditionen mit den deutschen Traditionen mixen. Wie schon seit einigen Jahren gab es am ersten Weihnachtsfeiertag ein komplett irisches Menü aus Pute, Schinkenfüllung und zum Nachtisch süßen Weihnachtskuchen mit Brandysauce. In Irland gibt es zu Heiligabend nach der Mitternachtsmesse meist Steak mit gebratenen Zwiebeln. Auf diese Tradition muss ich wegen des wichtigen deutschen Alternativ-Essens am Abend eines 24. Dezember allerdings verzichten. Obwohl es schmackhaft ist, kann ich nicht verstehen, dass eine der wichtigsten Mahlzeiten des Jahres die Komponenten eines sommerlichen Grillabends enthält. Ich wüsste wirklich gern, wie Würstchen und Kartoffelsalat genau das Essen werden konnten, das nahezu jeder an diesem speziellen Abend auftischt.

Nun freue ich mich darauf, wieder zu einer normalen Routine zurückkehren zu können: zum Beispiel zu wissen, welcher Wochentag gerade ist. Und ich bin gespannt auf die Herausforderungen des Jahres 2018. Was immer Sie so vorhaben: Ich hoffe, es wird ein gutes Jahr für Sie!

