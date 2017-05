Verrückte Speerwurf-Welt Die deutschen Werfer sind das Maß der Dinge. Auch der Dresdner Lars Hamann glänzt zum Auftakt mit Bestleistung.

Erst Bestleistung in Offenburg, nicht einmal 24 Stunden später Sieg in Dresden. Speerwerfer Lars Hamann ist im WM-Jahr in starker Verfassung. © Ronald Bonß

Er begann die Saison so, wie er sie beendet hatte: mit persönlicher Bestweite. Im September 2016 warf Lars Hamann den Speer im letzten Wettkampf im letzten Versuch so weit wie nie zuvor. Zum Saisoneinstand wirft er in Offenburg gleich im ersten Versuch 86,71 Meter und verbessert sich um knapp einen Meter. „Ich wollte an meine Bestleistung anknüpfen, und das ist mir voll gelungen“, sagte Hamann.

Beim hochklassigen Speerwurf-Stelldichein in Offenburg wurde der Dresdner am Samstag Zweiter, überbot auch die WM-Norm und ließ sogar den neuen deutschen Rekordhalter Thomas Röhler hinter sich. Acht Tage nach seinem Traumwurf auf 93,90 Meter in Doha kam der Olympiasieger mit den Bedingungen überhaupt nicht zurecht. Der Anlauf war „leider zu kurz“ für den schnellen Thüringer. „Wir mussten auf unsere Gesundheit achten, weil der frische Tartan weich und rutschig war“, meinte Röhler. Den Sieg sicherte sich der WM-Sechste Andreas Hofmann mit starken 88,79 Metern. Um mehr als zweieinhalb Meter konnte der 25-Jährige aus Mannheim seine persönliche Bestleistung steigern.

„Das ist einfach verrückt, was bei uns Speerwerfern gerade passiert“, meint Hamann und verweist auf die aktuelle Weltbestenliste im Speerwurf der Männer. Die führt Röhler vor dem Ex-Dresdner Johannes Vetter (89,68) und nun dem Mannheimer Andreas Hofmann an, auf Platz sieben folgt Hamann vor dem verletzten Julian Weber (85,85). „Vor vier Jahren war man gefühlt mit 82 Metern noch der Held. Die Entwicklung in unserer Disziplin ist Wahnsinn. Es bleibt spannend“, meint Hamann, der in der Weltspitze mitmischt.

Einen Tag später kam er beim Jugendmeeting in seinem heimischen Steyer-Stadion in Dresden erneut auf zwei Würfe jenseits der 80-Meter-Marke. „Für die Doppelbelastung ist das okay. Ich bin gestern 1300 Kilometer gefahren und saß elf Stunden im Auto. Und heute Morgen halb sechs hat mich mein Kleiner geweckt“, erklärte der junge Familienvater.

Ohne WM-Norm, dafür aber immerhin mit gültigen Versuchen ist Diskus-Olympiasieger Christoph Harting beim Diamond-League-Meeting in Shanghai in die Saison gestartet. „Ich wollte besser sein als letztes Jahr. Ziel erkannt – Ziel erfüllt.“ 2016 war Hartings Saisonstart noch gründlich danebengegangen: mit drei ungültigen Versuchen. Auf den Tag genau neun Monate nach seinem Gold von Rio beendete der gebürtige Lausitzer mit Platz fünf und 63,47 Metern seinen ersten Wettkampf.

Als Niederlage gegen starke Konkurrenz wertete der 27-Jährige das aber keineswegs. „Ich bin voll im Plan, ich bin nicht unzufrieden“, sagte der jüngere Harting-Bruder. Nach der kurzen Nacht stand um sechs Uhr das Taxi vor dem Hotel, und auf dem Zwölfeinhalb-Stunden-Flug von Shanghai in die Heimat träumte er schon mal von einer deftigen Mahlzeit. „Fast drei Wochen war ich nicht mehr zu Hause. Am meisten freue ich mich auf das Essen, so ein richtiges klassisches deutsches Gericht: Eisbein, Schnitzel, Pommes.“

Für die alles überragende Leistung sorgte ein Weitspringer aus Südafrika: Der Olympia-Zweite Luvo Manyonga triumphierte in Shanghai mit 8,61 Metern – und kündigte als Saisonziel schon 8,80 Meter an. Dann würde ihm nur noch ein Fußbreit von 15 Zentimetern zum Uralt-Weltrekord von Mike Powell fehlen. (mit dpa)

zur Startseite