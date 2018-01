Verrückt oder genial? Das Buch „Fire and Fury“ zweifelt an der mentalen Gesundheit Donald Trumps. Psychiater drängen auf eine Untersuchung.

US-Präsident Donald Trump steht wieder einmal unter medialem Beschuss. Ein neues Buch legt nahe, dass selbst viele Mitarbeiter im Weißen Haus an seinem gesunden Menschenverstand zweifeln. Er selbst hält sich hingegen für schlau und clever. © dpa

Bandy X Lee erforscht seit zwanzig Jahren an der Elite-Universität Yale als Expertin für forensische Psychiatrie Störungen, die in gewaltsames Verhalten münden. Was sie beim 45. Präsidenten der USA beobachtet, beunruhigt Lee so sehr, dass sie öffentlich Alarm schlägt. Trump sollte bei seiner medizinischen Routine-Überprüfung am 12. Januar auch auf seinen geistigen Zustand hin untersucht werden; notfalls gegen seinen Willen.

Die Gründe dafür legte die Psychiaterin in einem vertraulichen Gespräch mit mehr als einem Dutzend Abgeordneten und Senatoren aus beiden Parteien im US-Kongress dar. Dieses fand bereits Anfang Dezember statt und sickerte nun im Zusammenhang mit der Veröffentlichung Michael Wolffs Bestseller „Fire and Fury“ an die Öffentlichkeit durch.

Wolffs auf mehr als 200 Interviews im Umfeld des Präsidenten basierende Naheinstellung Trumps zeichnet das Bild eines dünnhäutigen Narzissten, der im Amt überfordert ist und von seinen engsten Beratern nicht für voll genommen wird. Für Psychiaterin Lee ist das ein Grund mehr, die mentale Gesundheit des Präsidenten zu evaluieren.

Ein nuklearer Holocaust auf der koreanischen Halbinsel sei nicht die einzige Gefahr, die von Trump ausgehe, sagte Lee dem Onlinemagazin Vox. „Der Präsident ist nicht dazu in der Lage, mit gewöhnlichem Stress wie einfacher Kritik oder unvorteilhaften Nachrichten umzusehen.“ Er sei paranoid, kehre immer wieder auf Verschwörungstheorien zurück und verliere den Bezug zur Realität.

„Die schiere Häufigkeit seiner Tweets reflektiert den rasenden Zustand, in dem sich sein Gehirn befindet“, warnt Lee, die sagt, dies sei keine Diagnose der Persönlichkeit Trumps, sondern bloß die Warnung vor einer gefährlichen Situation. „Ich kenne keinen ernsthaften Experten für mentale Gesundheit, der mit der medizinischen Einschätzung nicht übereinstimmt“.

Als wollte Trump die Diskussion über seinen Geisteszustand selber anfeuern, verteidigte er sich am Samstag via Twitter mit einer Serie an Kommentaren, die Analysten für beispiellos in der amerikanischen Präsidentschaftsgeschichte halten. „In meinem Leben haben mich stets meine beiden stärksten Eigenschaften ausgezeichnet“, verkündet Trump, der als Belege seine angebliche „mentale Stabilität und die Tatsache, dass ich richtig schlau bin“ anführt. Er habe sich von einem sehr erfolgreichen Geschäftsmann über einen Top-Star im Fernsehen zum Präsidenten der USA hochgearbeitet. „Ich denke, das zeigt nicht nur, dass ich clever bin, sondern ein Genie. Und ein mental gefestigtes Genie obendrein.“

Genau daran lässt Wolffs Bestseller „Fire and Fury“ zweifeln. Unterlegt mit Beispielen und Zeugnissen von Personen, die täglich mit Trump zu tun haben, zeichnet er das Bild eines mental instabilen Präsidenten, der mit dem Amt überfordert ist.

Darüber hinaus habe er auch intellektuell keine Kapazität, sich mit Sachthemen vertraut zu machen. Trump lese nicht, sei unwillig „Informationen von Dritten aufzunehmen“ und lebe in einer Welt aus „Übertreibungen, Hirngespinsten und der Verkrüppelung von Fakten“.

Wolff zitiert Trumps Wirtschaftsberater, den ehemaligen Goldman-Sachs-Banker Gary Cohn mit der Aussage, der Präsident sei ein „Idiot, der von Clowns umgeben ist“. Diese Worte legt Wolff auch Finanzminister Steven Mnuchin und Medien-Mogul Rupert Murdoch in den Mund. Mnuchin bestreit das allerdings ebenso wie einst Rex Tillerson, der Trump einen „Volltrottel“ genannt haben soll.

Nach einem Jahr im Amt, so Wolff in seinem vernichtenden Fazit, seien alle Personen in Trumps Umfeld „zu einhundert Prozent zu dem Schluss gelangt, dass er nicht die Fähigkeit hat, in seinem Job zu funktionieren“. Darüber hinaus wirft der Autor wenig verschleiert die Frage auf, ob der Präsident an Demenz leide. Trump habe Personen nicht wiedererkannt und erzähle in immer kürzeren Abständen immer wieder dieselben Geschichten.

Yale-Psychiaterin Lee will sich darüber kein Urteil leisten. Sie appelliert „aus ethischer Verantwortung“ an die Gesetzgeber im Kongress und die Öffentlichkeit, den Präsidenten notfalls per Gesetz zu einer Untersuchung seines mentalen Zustands zu zwingen. „Wir brauchen definitive Antworten“, verlangt Lee. „Amerikanische Generäle müssen sich einer psychiatrischen Evaluierung unterziehen, bevor sie unsere Truppen in die Schlacht führen. Sollten unsere Präsidenten nicht denselben Test bestehen, bevor sie unsere Generäle befehligen dürfen?“

zur Startseite