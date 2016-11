Perspektiven Verratene Mütter

Kristina Vaillant studierte Publizistik und Kunstgeschichte, lebt als freie Autorin in Berlin. Eben erschien ihr Buch „Die verratenen Mütter. Wie die Rentenpolitik Frauen in die Armut treibt“ (Knaur; 160 Seiten, 12,99€).

Frauen stehen in Deutschland heute fast alle Wege offen – sie sind Chefredakteurinnen, Universitätspräsidentinnen, Unternehmensvorstände. Sie segeln allein im Boot um die ganze Welt, und bald fliegt vielleicht auch die erste Frau aus Deutschland ins All, dafür hat jedenfalls eine Bremer Unternehmerin im Frühjahr eine Kampagne gestartet. Ganz an die Spitze schaffen es nur wenige. Aber: Über 70 Prozent der Frauen sind berufstätig. Damit belegt Deutschland mittlerweile einen Spitzenplatz in Europa. Der Verdienst von Frauen liegt allerdings immer noch um fast ein Viertel hinter dem der Männer. Und was ist mit der Rente? Von Aufholen oder gar Gleichstand kann bis heute keine Rede sein: Frauen bekommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung nur halb so viel Rente wie Männer. Das sind 583 Euro monatlich gegenüber einer durchschnittlichen Rentenzahlung von gut 1 000 Euro an Männer. Macht eine Rentenlücke von 50 Prozent zwischen den Geschlechtern. Damit belegt Deutschland wiederum europaweit einen Spitzenplatz, diesmal einen beklagenswerten. Selbst unter den 34 Mitgliedsländern der OECD, dazu zählt Chile ebenso wie die Türkei, gibt es kein Land, in dem die Rentenzahlungen an Männer und Frauen so weit auseinanderklaffen wie hier.

Warum ist das so? Wie wird aus der Einkommenslücke von 22 Prozent zwischen den Geschlechtern eine Rentenlücke von 50 Prozent? Beginnen wir mit dem System der gesetzlichen Rentenversicherung selbst. Eine existenzsichernde Rente erwirbt nur, wer im Laufe seines Lebens ohne Unterbrechung erwerbstätig war: und zwar 45 Jahre lang in Vollzeit, sozialversicherungspflichtig und bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 35 000 Euro brutto. Das ist das Leben des „deutschen Eckrentners“, das statistische Idealmaß der gesetzlichen Rentenversicherung. Wer es nicht erfüllt, wer Teilzeit berufstätig ist, wer wegen Kinderkriegen, Kindererziehung, Haushalt oder Pflege von Angehörigen aussteigt aus dem Beruf, wer weniger verdient als der Durchschnitt oder wer über längere Zeit arbeitslos ist, hat in diesem System keine Chance, eine Rente zu erwirtschaften, von der sich leben lässt.

Das trifft vor allem Frauen. Sie haben seltener die gut bezahlten, unbefristeten Vollzeit-Stellen. Teilzeit-Arbeit ist dagegen weit verbreitet: durchschnittlich unter 20 Wochenstunden, häufig auf Stellen mit wenig Aufstiegschancen, im schlimmsten Fall ein 450-Euro Job, weitestgehend ohne soziale Absicherung. Gut die Hälfte der Frauen in Deutschland verdient so ihr Geld, die 30- bis 40-jährigen genauso wie die älteren. Die einen ziehen die Mini-Teilzeitstelle vor, weil sie zu Hause für Kinder und Haushalt sorgen, die anderen finden einfach keine 30- oder 40-Stunden-Stelle. Hinzu kommt der riesige Niedriglohnsektor in Deutschland mit Stundenlöhnen bis zu zehn Euro an jedem vierten Arbeitsplatz. Unter Frauen ist die Geringverdienerquote doppelt so hoch wie bei Männern.

Bei dieser Rentenberechnung kann der Pflegekraft mit Tariflohn eine Rente auf Sozialhilfeniveau ebenso drohen wie der freiberuflichen Übersetzerin oder der promovierten Biologin. Diese Rentenerwartungen sind keine Einzelfälle – sie sind ein Massenphänomen. Auf eine Art ist das beruhigend. Die niedrigen Renten sind keine Folge individueller Fehlentscheidungen, wie oft suggeriert wird. Sie liegen im System begründet – ein sozialpolitischer Skandal, weil Millionen von Frauen Altersarmut droht.

Diese Verhältnisse sind nicht vom Himmel gefallen. Sie sind die Folge politischer Weichenstellungen und verpasster Debatten. In den 70er-Jahren haben die Frauen in den Gewerkschaften noch eine eigenständige, existenzsichernde Rente gefordert. Auch das Bundeserfassungsgericht hatte der Politik damals den Auftrag erteilt, Frauen eine eigene Rente zu verschaffen – unabhängig von Ehemännern mit guten Renten und Ansprüchen auf eine Witwenrente. Damit wollte man nicht nur der Tatsache Rechnung tragen, dass Frauen weniger verdienen, sondern auch ihre Arbeit zu Hause oder im Ehrenamt anerkennen.

Einkaufen, Abendessen kochen, das Haus sauber halten, auf Kinder aufpassen oder sich um die alten Eltern kümmern – den Großteil dieser unbezahlten Arbeit leisten auch heute noch überwiegend Frauen. Die Anstöße des Verfassungsgerichts und der Gewerkschaftsfrauen aus den 70er-Jahren verpufften. Die 80er-Jahre brachten die Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rente, seither ging es in den Rentendebatten, vereinfacht gesagt, nur noch um eine Frage: Wie können wir in Zukunft mit geringeren Einnahmen (Geburtenrückgang) die Renten einer wachsenden Zahl von Rentnern (geburtenstarke Jahrgänge) finanzieren? Sehr einfallsreich war die Politik nicht. De facto wurden mit jeder Reform neue Rentenkürzungen beschlossen.

Um eine gerechte Verteilung ging es nie, schon gar nicht um Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Auch nicht 2014 bei der jüngsten Rentenreform. Noch innerhalb ihres ersten Amtsjahres peitschte Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles die Rente mit 63 durch. In der Debatte wurde sie nicht müde, ihren Vater als Paradebeispiel anzuführen, den Maurer, der es nach über 40 Jahren körperlicher Schwerstarbeit auf dem Bau „verdient“ habe, ein paar Jahre früher ohne Abschläge in Rente zu gehen. Dabei ist inzwischen klar, dass nicht Bauarbeiter davon profitieren werden, sondern Angestellte im öffentlichen Dienst. Und fest steht auch: In den Genuss der vorgezogenen Rente kommen diejenigen, die aufgrund einer nahezu ununterbrochenen Erwerbsbiografie und gutem Einkommen sowieso eine auskömmliche Rente erwarten. Und das sind in Deutschland überwiegend Männer, vor allem aus den alten Bundesländern.

Und was hat das Rentenpaket den Frauen gebracht? Im Gegenzug zur Rente mit 63 wird Frauen, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, seit dem vergangenen Jahr ein zusätzlicher Rentenpunkt gutgeschrieben – macht etwa 30 Euro Rente im Monat pro Kind extra. Damit wurde eine Gerechtigkeitslücke geschlossen zwischen Müttern der älteren und der jüngeren Generation, denn für alle Kinder, die ab 1992 geboren wurden, erhalten Versicherte schon jetzt drei Rentenpunkte pro Kind. Frauen, die nach der Geburt des Kindes wieder berufstätig sind und überdurchschnittlich verdienen, werden diese Beiträge allerdings wieder gekürzt.

Aber welchen Charakter hat die „Mütterrente“ wirklich? Ist sie auch „verdient“, so wie es auf dem symbolisch geschnürten Rentenpaket der Arbeitsministerin stand? Die „Mütterrente“ ist zwar eine Leistung der Rentenversicherung, aber mit einer Rente hat sie wenig zu tun. Sie trägt vielmehr den Charakter eines Geschenks, ein Geschenk, das nur unter bestimmten Bedingungen gewährt wird. Und wer aufgrund einer niedrigen Rente auf Grundsicherung angewiesen ist, dem wird die „Mütterrente“ nicht etwa auf die staatliche Sozialleistung draufgeschlagen, sie wird angerechnet, auf Deutsch: zu 100 Prozent abgezogen. Die Standardrente des deutschen Eckrentners liegt für die meisten Frauen in weiter Ferne.

Sieben Millionen Rentnerinnen bekommen heute eine Rente von maximal 750 Euro. In den neuen Bundesländern betrifft das 40 Prozent aller Rentnerinnen, in den alten Bundesländern bekommen sogar zwei Drittel eine solche Minirente. Kein Wunder, dass weit über die Hälfte der Grundsicherungsbezieher unter den Rentnern Frauen sind. Viele verzichten allerdings auf das Almosen und suchen sich lieber einen Job, um ihre kleine Rente aufzustocken. Taxifahrerinnen und Kassiererinnen mit 75 – man trifft sie gelegentlich.

Und wie sieht es in 10 bis 20 Jahren aus, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen? Werden ihre Renten höher sein, weil diese Frauengeneration besser ausgebildet und häufiger berufstätig ist als die Rentnerinnen von heute? Weit gefehlt. Ein Drittel der Frauen um die fünfzig erwartet nach einer Studie der Freien Universität Berlin Renten von maximal 600 Euro – in den neuen Bundesländern ist das jede Fünfte, in den alten Bundesländern ist der Anteil doppelt so groß. Sie bekommen dann noch immer nur halb so viel Rente wie ihre Altersgenossen. In den neuen Bundesländern wird der Abstand zwischen den Renten der Männer und der Frauen schrumpfen – auf voraussichtlich ein Viertel. Was auch den niedrigeren Renten der Männer verglichen mit ihren Geschlechtsgenossen im Westen geschuldet ist.

Es ist daher höchste Zeit für einen Neuanfang in der Rentenpolitik. Einfach nur auf die Stabilisierung des Rentenniveaus zu setzen wie die Gewerkschaften, reicht nicht. Wir brauchen eine neue Rentenberechnung, eine, die nicht mehr sklavisch dem Verdienst des Einzelnen folgt; eine Alterssicherung, die diejenigen, deren Erwerbsverlauf nicht dem des Eckrentners entspricht, nicht mehr einfach dem Sozialamt überlässt. Damit wäre nicht nur für mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, sondern auch zwischen den gut und den weniger gut Verdienenden gesorgt.

Dass das geht und nicht einmal unbedingt mehr Geld kostet, machen uns die europäischen Nachbarländer wie beispielsweise die Niederlande vor. Es geht um eine gerechte Verteilung, um mehr Solidarität im Rentensystem und um ein Alter in Würde – für alle.

