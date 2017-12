Verräterisches Klingeln Einbrecher wollten in Sohland Beute machen, mussten aber vor der Polizei fliehen. Durch einen Zufall kamen die Beamten den Tätern auf die Spur.

Sohland/Neusalza-Spremberg. Drei Einbrecher haben sächsische und tschechische Polizisten am Mittwochabend bei Sohland dingfest gemacht. Die Täter waren beim Einbruch in das ehemalige Forsthaus in der Hainspacher Straße von Zeugen beobachtet worden. Sie bauten mehrere Fenster aus und luden diese in einen Transporter mit tschechischen Kennzeichen. Der Bulli stand wenige Meter entfernt auf tschechischem Hoheitsgebiet. Die Zeugen riefen die Polizei.

Das Gemeinsame Zentrum der sächsischen und tschechischen Polizei in Petrovice koordinierte den folgenden Polizeieinsatz und alarmierte auch Streifen der tschechischen Polizei aus dem Raum Ceská Lípa.

Beim Eintreffen der Streifen des Bautzener Reviers flüchteten die drei Männer in den angrenzenden Wald. Die sächsischen Beamten folgten ihnen auf tschechisches Terrain und suchten in den Tannendickichten und Gebüschen. In dem Moment klingelte bei einem der Täter ein Mobiltelefon und verriet so seinen Standort. Die sächsischen Beamten nahmen den 36-Jährigen vorläufig fest und übergaben ihn an die kurz danach eintreffenden tschechischen Polizisten. Diese ergriffen auch die beiden Komplizen und nahmen auch sie vorläufig fest.

Polizeisprecher Thomas Knaup bedankt sich für den schnellen und genauen Hinweis der Anwohner: „Mit ihrer Hilfe es im Zusammenwirken der Polizei beider Länder gelungen, die Straftat aufzuklären, das Diebesgut im Wert von 1.800 Euro sicherzustellen und die Verantwortlichen zu stellen.“ Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Es ist auch zu prüfen, inwieweit die gefassten Täter mit der gegenwärtigen Einbruchsserie im Grenzgebiet steht.

Am gleichen Tag hat die Zusammenarbeit der sächsischen und tschechischen Polizei noch ein zweites Mal Früchte getragen. Eine Streife der tschechischen Polizei nahm am späten Donnerstagabend in Ebersbach einen 21-jährigen Mann vorläufig fest. Der in Tschechien wohnende Deutsche war zuvor bei Jiríkov vor den Beamten mit einem Auto davongefahren, als diese ihn anhalten und kontrollieren wollten. Der Beschuldigte besaß keine Fahrerlaubnis und war betrunken. Mit dem in Tschechien zugelassenen Opel raste der junge Mann bei Neugersdorf über die Grenze – gefolgt von den tschechischen Polizisten. Während der Fahrt durch Neugersdorf, Ebersbach und weiter über die B 96 touchierte der Opel am Niedermarkt in Neusalza-Spremberg einen parkenden Pkw und eine Hauswand. Hierbei entstand Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach kam hinzu, als der flüchtende 21-Jährige auf der Bautzener Straße in Ebersbach danach einen folgenschweren Unfall verursachte. Der Opel geriet in den Gegenverkehr. Ein 29-Jähriger konnte dem Wagen mit seinem Honda nicht mehr ausweichen. Bei dem frontalen Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher, der Honda-Fahrer und dessen 17 Jahre alte Mitfahrerin teils schwer verletzt. Die tschechischen Beamten ergriffen den 21-Jährigen und übergaben den Beamten der Bundespolizei die Aufnahmen einer Kamera als Beweismittel zu der gefährlichen Flucht des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von umgerechnet 1,44 Promille. (szo)

