Verräterische Schals, abgeklebte Schuhe Ein junger Mann aus Frankfurt fiel Polizisten bei einer Demonstration gegen Pegida auf. Nun akzeptierte er sein Bußgeld.

© dpa (Symbolfoto)

Unter dem Motto „Festung Europa“ versammelten sich einige Tausend Pegida-Anhänger am 6. Februar dieses Jahres am Königsufer. Natürlich hatte dieses Großevent zahlreiche Gegendemonstranten auf den Plan gerufen. Darunter auch mutmaßliche Störer aus beiden Lagern, die es nicht so genau mit friedlichem Protest nehmen. Aus diesem Grund waren Polizisten an jenem Sonnabend besonders aufmerksam. Sie fanden etwa vor dem Hauptbahnhof am Wiener Platz sowohl bei Pegida-Anhängern als auch bei deren Gegnern einiges, was bei Kundgebungen nichts verloren hat – Pyrotechnik und Schutzausrüstungen.

Ein 20-jähriger Heranwachsender aus Frankfurt am Main erhielt später ein Bußgeld von 50 Euro aufgebrummt. Bei ihm hatten Uniformierte zwei Schlauchschals gefunden, die sich bestens zum Vermummen eignen. Der junge Mann wollte die Strafe wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz jedoch nicht akzeptieren und legte Einspruch gegen das städtische Knöllchen ein. Am Donnerstag argumentierte sein Verteidiger Mark Feilitzsch daher vor Jugendrichterin Susanne Halt am Amtsgericht Dresden, es sei nicht strafbar, Schlauchschals mit sich zu führen. Dass es an jenem Tag relativ mild war, habe sein Mandant, der schon Freitag aus Hessen angereist sei, nicht ahnen können.

Zwei Polizeibeamte jedoch belasteten den Angeschuldigten. Sie hätten ihn zusammen mit einer Gruppe beobachtet, die als Gegendemonstranten erkennbar gewesen seien. Der 20-Jährige habe Logos auf seinen Schuhen überklebt, wohl um im Ernstfall eine Identifizierung zu verhindern, so der Zeuge. Erheblich gegen den Heranwachsenden sprach jedoch, dass er zweimal bei Demos strafrechtlich aufgefallen war – zuletzt war er erst zwei Wochen vor der Dresdner Demo am Amtsgericht Frankfurt ermahnt worden, weil er ein Plaste-Visier bei einer Demo getragen hatte, so die Richterin. Der junge Mann nahm daraufhin seinen Einspruch zurück.

