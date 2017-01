Verpuffung am Fahrrad

Werkzeuge gestohlen

Nossen. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Freitag gewaltsam in eine Schrauberwerkstatt und in vier umliegende Garagen ein. Hier ließen sie verschiedene Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von etwa 5000 Euro mitgehen.

In der selben Nacht wurde im Bereich Nossen und Umgebung in insgesamt sechs Kleintransporter verschiedener Firmen eingebrochen. Die unbekannten Täter stahlen in allen Fällen diverse Werkzeuge und Maschinen. Der insgesamt entstandene Schaden wurde noch nicht beziffert, dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro summieren, wie die zuständige Polizeidirektion in Dresden informiert.