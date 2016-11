Verprellter Investor mischt wieder an der Segouer mit Die Idee, schnell Häuslebauer anzulocken, blieb bislang erfolglos. Gibt es jetzt eine überraschende Wende?

Uwe Pulwer wollte hier – zwischen Villerupter und Segouer Straße – schon 2014 rund 50 Baugrundstücke erschließen. Dieser Plan nimmt jetzt wieder Fahrt auf. © Lutz Weidler

Stillstand in Sachen Eigenheimstandort Segouer Straße? Wer die Stadtpolitik in den letzten Monaten verfolgt hat, könnte diesen Eindruck gewinnen. Zur Erinnerung: Die CDU hatte im Sommer das Ziel formuliert, die Brache so schnell es geht in Bauland zu verwandeln. Der Vorschlag lautete, dass die Stadttochter WGR das Grundstück im Tausch gegen ein anderes bekommt und für die Erschließung sorgt. Doch die Idee kam nie zur Abstimmung. Zweimal flog der Antrag von der Tagesordnung, zuletzt in der Stadtratssitzung vergangene Woche. Laut Rathaussprecher Uwe Päsler hatte das folgenden Grund: „Beim Thema Flächentausch Segouer Straße besteht die Absicht, alte Verträge rückabzuwickeln. Dazu bedarf es aber noch einiger Absprachen mit dem Finanzamt. Deshalb ist der Punkt vertagt worden.“

Am Ende könnte der Flächentausch überflüssig werden. Denn der Dresdner Investor Uwe Pulwer steht wieder mit der Stadtverwaltung in Kontakt. Sein Unternehmen EP Dresden kauft brachliegende Grundstücke, schließt sie an die Versorgungsnetze an und verkauft die einzelnen Grundstücke an Häuslebauer. Dies wollte er eigentlich schon 2014 an der Segouer Straße tun (SZ berichtete). Er hatte nach eigenen Angaben sogar schon Planungskosten im fünfstelligen Bereich investiert. Doch schließlich kam die Kommunikation mit der Stadtverwaltung zum Erliegen – Pulwer fühlte sich verprellt.

Dass es jetzt wieder Gespräche gibt, bestätigt auch Rathaussprecher Uwe Päsler: „Es ist richtig, dass von dem privaten Investor nochmals Signale und Interessensbekundungen zu dem geplanten Wohnungsbaustandort kamen. Das werden Stadtrat und Verwaltung natürlich in den Entscheidungsprozess einbeziehen.“

Uwe Pulwer wartet nun darauf, dass die Stadt Riesa ihn zu einem weiteren Gespräch einlädt. Da er bislang nicht weiß, welche Hinterlassenschaften der Wohnblöcke, die einst auf der Fläche standen, noch im Boden sind, möchte er den Quadratmeterpreis drücken – sollte es zu einem Verkauf des Grundstücks an ihn kommen.

Wer soll die Brache erschließen?

„Wenn wir uns auf einen fairen Preis einigen, nehmen wir der Stadt das Risiko ab, falls sich das Areal nicht problemlos erschließen lässt“, so Pulwer.

Diese Annahme ist nicht ganz unberechtigt. Nach SZ-Informationen hat es bei dem Abriss der Wohnblöcke „Unregelmäßigkeiten“ gegeben. Eine Baugrunduntersuchung wurde nie gemacht, obwohl der Bauausschuss das Geld dafür 2013 freigegeben hatte. Trotz des gültigen Beschlusses unterschrieb die damalige Oberbürgermeisterin Gerti Töpfer (CDU) den Auftrag für eine solche Untersuchung nicht. Laut Linken-Fraktionschefin Uta Knebel hatte Töpfer dies damit begründet, dass anschließend kein Geld für die Erschließung des Baulandes da sei. Für Knebel „alles eine Frage der Prioritätensetzung“. Wenn Töpfer damals unterschrieben hätte, „könnten jetzt schon Häuser auf der Brache stehen.“ Knebel fordert nun eine Wirtschaftlichkeitsprüfung. Diese soll ergeben, wer am zügigsten und günstigsten Bauland an der Segouer Straße schaffen kann. Die WGR? Uwe Pulwer? Die Stadt selbst?

Die Fraktion von Stefan Schwager (Freie Wähler/Bürgerbewegung) hat bei Pulwer ein gutes Gefühl. „Wir haben ihn zu uns eingeladen. Obwohl die Stadt ihn schon einmal verprellt hat, spürt man seine absolute Bereitschaft, in Riesa zu investieren.“

Da Pulwer sein Kaufinteresse erneuert hat, legt die CDU ihren Antrag, das Areal von der WGR entwickeln zu lassen, erst einmal auf Eis. „Wir wollen jetzt abwarten, was die Verhandlungen mit der Stadt ergeben“, so Fraktionschef Helmut Jähnel. Der CDU sei in erster Linie wichtig, dass schnell möglichst preisgünstige Baugrundstücke zur Verfügung stehen. „Wer am Ende dafür sorgt, ist zweitrangig.“ Als der Vorschlag mit der WGR formuliert wurde, sei der Fraktion noch nicht klar gewesen, „dass ein Investor schon mal so nah am Ziel war“.

Und WGR-Chef Roland Ledwa? Der scheint sich auch nicht gerade um das Projekt zu reißen: „Ich würde es begrüßen, wenn ein solventer Käufer für das Areal gefunden wird“, teilte er der SZ mit.

zur Startseite