Verpflegungskosten als Problem Der Arnsdorfer Gemeinderat überlegt, sich an den Kosten in der Kita Fischbach zu beteiligen, um die Eltern zu entlasten.

Wird sich die Gemeinde nun an den Verpflegungskosten der Fischbacher Kita „Tausendfüßler“ beteiligen? Wird sie die Eltern unterstützen, auf die in den kommenden beiden Jahren eine deutliche Preissteigerung zukommt? Denn das Sächsische Kita-Gesetz regelt, dass für Kinder, welche an der Essensversorgung teilnehmen, die Eltern neben dem Elternbeitrag einen Verpflegungskostenersatz zu entrichten haben. Letztgenannten haben die Fischbacher Eltern aber seit dem Trägerwechsel nicht gezahlt. Damit müssen die Eltern bis 2018 fast das doppelte für ein Essen bezahlen. Als das Thema zuletzt auf der Tagesordnung des Gemeinderates stand, konnten sich die Gremiumsmitglieder zu keiner Entscheidung durchringen. Am kommenden Montag, den 14. November, stehen die Verpflegungskosten nun erneut auf der Tagesordnung des Rates.

Neben dieser Frage beschäftigen sich Arnsdorfs Politiker am Montag zusätzlich mit der Wiederinbetriebnahme einer Gaststätte im Kulturhaus von Fischbach. Am heutigen Donnerstag berät bereits der Ortschaftsrat dazu. Des Weiteren stehen die Sitzungstermine des Gremiums für 2017 auf der Tagesordnung sowie ein Antrag auf Änderung und Umnutzung des ehemaligen BHG-Betriebsgebäudes. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Mensa an der Stolpener Straße. (ste)

