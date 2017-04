Aus dem Gerichtssaal Verpatztes Geschenk Ihr Kauf von zwei Karten für das Winterderby der Eislöwen hat nun ein Nachspiel für eine Frau.

Guter Wille oder kriminelle Absicht? Das war die Begleitmusik eines Betrugsprozesses am Amtsgericht Dresden. Eine 32-jährige Frau hatte laut Anklage im September 2015 im Internet für 72 Euro zwei Karten für ein Spiel der Eislöwen gekauft. Weil ihr Konto nicht gedeckt war, wurde der Kauf storniert, nachdem die Tickets schon verschickt worden waren. Das will die Bestellerin jedoch nicht mitbekommen haben.

Es war ein besonderes Spiel: Am 9. Januar 2016 trat das Eishockey-Team im Dynamo-Stadion gegen die Lausitzer Füchse an. 31 853 Zuschauer besuchten das „Winter Derby Dresden“. Es war das erste Eishockeyspiel der zweiten Liga unter freiem Himmel. In der Verlängerung schossen die Eislöwen das 4:3 und konnten die spannende Partie knapp für sich entscheiden. Ein Dresdner Ehepaar jedoch verpasste diesen Knaller – wegen ihrer stornierten Karten wurden sie nicht eingelassen. Noch als das Spiel lief, zeigten die beiden im Revier West ihre 32-jährige Bekannte an, die der Ehefrau die Tickets besorgt hatte – eine Geburtstagsüberraschung für ihren Gatten.

Die Angeklagte, fünffache Mutter, sagte vor Gericht, sie habe erst viel später erfahren, dass ihr Konto nicht gedeckt war. Auch die E-Mail mit der Stornierungs-Info habe sie nicht erhalten. Sie selbst habe zwölf Euro als Geschenk dazugegeben, denn der Jubilar war Fußballtrainer ihres Sohnes, so die Angeklagte. Sie habe dem Paar 60 Euro für den verpfuschten Stadionbesuch längst erstattet und wundere sich über die Anklage. Ihr Verteidiger Carsten Brunzel bat das Gericht daher, die Sache anders zu lösen: „Es ist ja kein Schaden entstanden.“ Eine Betrugsabsicht wäre schlicht „beknackt“. Nach ihrer Standpauke beantragte die Staatsanwältin, das Verfahren einzustellen – und so entschied Richter Ralf Schamber. Er stellte es gegen 40 Stunden gemeinnützige Arbeit vorläufig ein.

