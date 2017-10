Verpasste Chance beim Hotherturm Magier Ralph Kunze kämpft dafür, den Turm in Görlitz zu nutzen. Das wird nun schwieriger.

Der Magier Ralph Kunze steht vor dem Hotherturm, den er gern dauerhaft nutzen würde. © nikolaischmidt.de

Wenn er doch nur zaubern könnte. Dann wäre der Görlitzer Magier Ralph Kunze wohl schon drinnen im extra für ihn hergerichteten Hotherturm, der so idyllisch an der Stadtmauer steht. Doch die Realität sieht anders aus: Es fehlen 80000 bis 90000 Euro, um den Turm so herzurichten, dass der Zauberverein „magi gorlicienses“ ihn gefahrlos für Zaubershows, Fachkongresse und andere Pläne nutzen kann.

Die Stadt hat keine Idee, wo das Geld herkommen könnte. Im Programm Städtebaulicher Denkmalschutz wurde bereits die Sanierung der äußeren Hülle gefördert, zudem läuft das Fördergebiet Historische Altstadt 2017 aus. „Und alternative Förderprogramme stehen zurzeit leider nicht zur Verfügung“, sagt Rathaussprecher Wulf Stibenz. Aus Eigenmitteln will die Stadt die Sanierung aber auch nicht bezahlen.

Kunze indes hat nach eigenen Angaben ein Förderprogramm gefunden, den Antrag vorbereitet und dann bei der Stadt abgegeben, damit diese ihn vervollständigt und bis zum Fristablauf am 31. Juli einreicht. „Das ist nicht passiert, weil die zuständigen Rathausmitarbeiter im Urlaub waren und sich keiner drum gekümmert hat“, sagt er. Bürgermeister Michael Wieler weist das zurück. Kunze habe die Stadt auf das Programm „LandKultur“ hingewiesen. „Zunächst war nicht ausdrücklich erkennbar, dass eine Antragstellung für die Stadt ausgeschlossen ist“, sagt Wieler. Die Stadt habe den Antrag vorbereitet, Kunze hatte zugearbeitet. Dann kam die abschließende, schriftliche Aussage des Fördergebers, dass eine Förderung nicht möglich sei, weil das Vorhaben nicht in ländlichen Gebieten, sondern in der Kernstadt umgesetzt werden soll, erklärt Wieler: „Es hat also wenig Sinn, wenn Herr Kunze einen aussichtslosen Versuch als Förderoption darstellt.“

Ein Blick auf die Internetseite von „LandKultur“ gibt Wieler recht. Dort steht, dass sich Orte mit unter 35000 Einwohnern bewerben können – und größere Orte, wenn das Vorhaben in ländlicher Umgebung umgesetzt werden soll. Görlitz könnte sich also Hoffnungen machen, wenn der Hotherturm in Ludwigsdorf stände. Kunze gibt trotzdem nicht auf: „Ich will jetzt eine neue Förderquelle anzapfen.“ Den Namen nennt er nicht: „Ich habe Kontakt zu einem Mann in den Altbundesländern, dem ich jetzt etwas zur Geschichte des Vereins zuarbeite.“ Wieler bleibt skeptisch: „Herr Kunze hat uns keinen Fördergeber benannt, mit dem er im Kontakt steht. Nebulöse Formulierungen helfen niemandem.“

Zusätzlich zu alledem gab es zwei Wochen vor der Bundestagswahl ein Vor-Ort-Treffen am Turm, an dem neben Kunze und Rathaus-Mitarbeitern auch der damalige CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer und der CDU-Landtagsabgeordnete Octavian Ursu teilnahmen. „Herr Kretschmer hat dort gesagt, dass es kein Problem sei, in Berlin 60000 Euro Fördermittel zu besorgen“, sagt Kunze. Dann aber sei er nicht wiedergewählt worden, sodass der heiße Draht nach Berlin verloren sei: „Wieder eine verpasste Chance.“ Ursu indes sagt, bei dem Treffen sei vereinbart worden, dass die Stadt die Miet- und Nebenkosten für die Nutzung des Turms aufschlüsselt: „Es geht darum, die Belastbarkeit für die Zukunft zu prüfen und zu schauen, welchen Kostenanteil der Verein übernimmt.“ Sowohl Ursu als auch Wieler bestätigen, dass die Aufschlüsselung inzwischen vorliegt. „Ich habe die Daten ganz frisch von der Stadt erhalten und muss sie mir nun genau anschauen“, so Ursu. Er hoffe, dass sich anhand der Daten eine neue Möglichkeit ergibt. Sicher sei das nicht: „Die Möglichkeit, in Berlin schnell etwas zu erreichen, haben wir nicht mehr.“

