Veröffentlichung von Abschiebungen nicht rechtskonform Das Innenministerium sieht das Handeln von Buntes Radebeul e.V. problematisch. Die SPD steht hinter dem Verein.

Im Streit zwischen dem Verein Buntes Radebeul und der CDU-Fraktion des Stadtrats zu Flüchtlings-Abschiebungen bezieht jetzt das Bundesinnenministerium Stellung. Die Veröffentlichung von Terminen zu Sammelabschiebungen ist nicht rechtskonform. Sie verstoßen gegen die Gesetzlichkeit und erschweren die Arbeit der Behörden, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière der SZ. Sie sind auch nicht vergleichbar mit der Veröffentlichung von Radarkontrollen der Polizei. Denn hier gibt es einen Ermessensspielraum für die Veröffentlichung, bei Abschiebeterminen nicht. Sie sind nicht erlaubt, können aber juristisch wohl schwer verfolgt werden und sind auch nicht strafbar.

Die CDU-Fraktion hatte dem Verein ein Ultimatum bis zum 20. April gestellt. Er sollte sich vom Untertauchaufruf für Flüchtlinge distanzieren und ihn auch nicht mehr wiederholen.

Dazu ist er offenbar nicht bereit. Vielmehr sieht der Verein in dem CDU-Ultimatum eine Diskriminierung seiner Arbeit. Unterstützung erhält er von der Radebeuler SPD. Sie verweist auf den Generalstaatsanwalt des Freistaates Sachsen. In einer Stellungnahme des Ministeriums für Soziales und Verbraucherschutz wird in Bezug auf dessen Antwort festgestellt, dass die Veröffentlichung von Abschiebeterminen keine Strafbarkeit ergebe, weil sie keine Aufforderung zur Begehung einer Straftat darstellt.

