Vernissage für Bildhauerei In der Galerie Sebastian Bieler am Lessingplatz wird am Donnerstagabend die Schau von Tillmann Richter eröffnet.

Mit Tillmann Richter und seinen Bildhauerarbeiten unter dem Titel „metamorph“ stellt nun der zweite Künstler in der neuen Galerie Sebastian Bieler am Lessingplatz 1 aus – an diesem Donnerstagabend um 19 Uhr ist Ausstellungseröffnung. Die Galerie ist immer dienstags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet mit dem Eingang durch das Geschäft Selectorz. Gruppenbesuche sind nach Vereinbarung möglich.

Tillmann Richter wurde 1980 in Radebeul geboren. Er besuchte von 1987 bis 1992 die Grundschule Lauterbach und dann bis 1999 das Gymnasium Großenhain. Die dreijährige Ausbildung zum Steinmetz/Steinbildhauer erhielt er in Demitz-Thumitz. Während seines Zivildienstes war Tillmann Richter als Steinmetz an der Dresdner Frauenkirche tätig und auch noch ein Jahr danach als freier Steinmetz für die Stiftung Frauenkirche. Bis 2005 spezialisierte er sich als Steinbildhauer für Marmor in Laas/Italien (Südtirol). Nach einer einjährigen Arbeit für die Firma Fuchs und Girke GmbH in Ottendorf-Ockrilla ist er seit 2006 als Bildhauer für den Steinbildhauermeister Hartmut Witschel in Großenhain tätig. Die Ausstellung zeigt Modelle und kleine Neuanfertigungen des Künstlers.

Eröffnung am Donnerstag 19 Uhr, Telefon 0174 40 35 216

