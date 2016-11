Vermummter sticht auf Syrer ein Ein Unbekannter klingelt an einer Wohnungstür und attackiert unvermittelt den 34-jährigen Mieter. Die Polizei sucht Zeugen.

© Symbolbild/Marko Förster

Sebnitz. Ein aus Syrien stammender Mann ist in Sebnitz an seiner eigenen Wohnungstür attackiert worden. Nach Polizeiangaben klingelte am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ein Unbekannter an der Wohnung in einem Haus an der Ecke Neustädter Straße und Neustädter Weg. Als der 34-jährige Mieter öffnete, stach der vermummte Täter unvermittelt zu. Nach der Attacke flüchtete er, ohne ein Wort zu sagen. Der angegriffene Syrer trug laut Polizeisprecher Marko Laske leichte Verletzungen am Kopf davon. Er musste ambulant behandelt werden.

Von dem Täter gibt es aktuell nur eine vage Beschreibung. Demnach war der Angreifer etwa 1,75 Meter groß und trug dunkle Kleidung. Er hatte sich mit hohem Kragen sowie einer Mütze vermummt, war jedoch nicht maskiert. Zur Nationalität des Angreifers liegen der Polizei derzeit keine Hinweise vor. Laut Polizeisprecher Marko Laske ging alles sehr schnell, im Treppenhaus war es bereits dunkel. Auch ob der Täter mit einem Messer oder einem anderen Gegenstand zugestochen hat, ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Hinweise auf die Tat. (SZ/dis)

Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen: 03514832233.

